МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Шестого августа Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором планируется обсудить предложения по национальным проектам "Жилье и городская среда" и "Экология", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в заседании примут участие заместители председателя правительства Константин Чуйченко, Алексей Гордеев и Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, председатель "Внешэкономбанка" Игорь Шувалов, а также представители министерств и ведомств.