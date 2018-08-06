(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Трафик без тормозов — Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предлагает законодательно закрепить в России принцип сетевой нейтральности. Он подразумевает, что провайдеры будут обязаны предоставлять трафик с любых ресурсов (онлайн-кинотеатров, социальных сетей и т.д.), без искусственного замедления или приоритета, например, в зависимости от наличия или отсутствия партнерских программ. Операторы связи опасаются, что это может негативно повлиять на их бизнес, лишив возможности дополнительных доходов за счет "маневров с тарифами".

— Банкам не дается биометрия — Сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью пока показывают свою несостоятельность. Собираются данные крайне медленно, а идентификация новых клиентов с помощью мобильных устройств и вовсе не реализована. ЦБ призывает кредитные организации "ускориться". Однако пока банкиры не видят экономической целесообразности в развитии этого направления.

— Нежелательным НКО пропишут механизм запрета — Минюст разработал механизм приостановления деятельности некоммерческих организаций (НКО), чья деятельность финансируется из США или "представляет угрозу интересам" РФ. Поправки предлагается внести в закон, принятый еще в 2012 году как ответ на "акт Магнитского", который предполагает приостановку работы таких НКО, но до сих пор не коснулся ни одной организации. Эксперты отмечают, что законодательство об НКО и так достаточно жесткое, но в нем "пока нет механизмов, которые могли бы в короткие сроки приостановить деятельность НКО".

— США пожаловались на Северную Корею в СМИ — В субботу в распоряжении американских СМИ оказался проект доклада санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР, в котором Пхеньян обвинялся в нарушении резолюций организации. По данным дипломатического источника "Ъ", проект попал в СМИ после того, как Вашингтон отказался учитывать особое мнение Москвы и Пекина, не согласных с отдельными пунктами резолюции. Одновременно с утечкой госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР. По его словам, РФ, в частности, продолжает выдавать разрешения на работу мигрантам из Северной Кореи. МИД РФ информацию опроверг: запрещена не выдача разрешений, а заключение новых контрактов.

— Инновации со всеми удобствами — Власти Москвы развивают идею инновационно-производственного кластера, объединяющего научно-исследовательский и промышленный потенциал мегаполиса в единое пространство для кооперации университетов, стартаперов и инвесторов. Основной упор разработчики намерены делать на организацию коммуникаций между участниками с помощью единой IT-платформы: после нескольких предыдущих попыток организации технологических прорывов в Москве хватает инноваторов, но они плохо связаны между собой и с властями. Идею поддержали президент, Минпромторг и Минэкономики.

— Торговая война с элементами асимметрии — Власти Китая объявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США на $60 млрд, если Вашингтон введет новые пошлины в отношении импорта из КНР на $200 млрд. Ограничения могут затронуть поставки агропродукции и энергетических товаров, по которым Китай ранее соглашался нарастить импорт из США. Впрочем, пока ослабление юаня и без ответных мер в значительной степени компенсирует негативный эффект от американских пошлин, указывают эксперты.

— ФАС улучшает статистику — За последние пять лет количество нарушений антимонопольного законодательства чиновниками снизилось в четыре раза, подсчитали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Согласно Национальному плану развития конкуренции, к 2020 году число таких нарушений должно снизиться еще вдвое. Несмотря на такую положительную для ФАС статистику, эксперты и опросы предпринимателей говорят о том, что ситуация с состоянием конкуренции в стране из-за действий государства не улучшается.

— Граждане не простили Грузии 2008 года — Ответственность за пятидневную войну 2008 года большая часть респондентов "Левада-центра" возлагает на руководство Грузии, а также стран НАТО. Руководство РФ, Южной Осетии и соседней Абхазии в вооруженном конфликте винят только 8% респондентов, причем 59% считают, что российское руководство "сделало все возможное, чтобы не допустить кровопролития". Настроения россиян обусловлены "антигрузинской пропагандой тех лет" и "отсутствием информации о Грузии после войны", считает руководитель центра.

— В партии власти родятся отдельные мнения — "Единой России" удалось избежать крупных демаршей партийцев против пенсионной реформы и повышения НДС. Негативно их оценили лишь отдельные депутаты и партийные функционеры, в том числе связанные с профсоюзным движением. В воронежской области из "Единой России" вышел партийный деятель со стажем бывший глава штаба ОНФ в регионе Вячеслав Астанков. Выступившие против позиции партии осуждают не только сами поправки, но и "полное отсутствие партийной дискуссии". Эксперт говорит, что таков итог "многолетней полировки партийных рядов от людей с собственным политическим капиталом".

— "Не бесконечно же нам заменять собой государство" — Каждое лето в Карелии выгорают десятки островов Ладожского озера: у дотационного региона не получается системно бороться с огнем. Из-за нехватки денег пожарные-парашютисты могут позволить себе только тренировочные прыжки, а специальный противопожарный катер несколько лет пылится в гараже с пустым бензобаком. На помощь приходят добровольцы, которые уже 11 лет за свой счет тушат заповедные острова.

— Бывшего депутата Госдумы приготовили к третьему процессу — Как стало известно "Ъ", на днях СКР предъявил экс-депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко, ранее осужденному на длительный срок за организацию убийства парламентария Галины Старовойтовой и вымогательство у петербургских бизнесменов $10 млн, обвинение в окончательной редакции по третьему уголовному делу. На этот раз Глущенко инкриминируется организация убийства на Кипре в 2004 году бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы. Мотивом, по версии следствия, послужил отказ предпринимателя Шевченко выплачивать бывшему народному избраннику ежемесячную дань за покровительство в $50 тыс. Сам Михаил Глущенко не признает вины в инкриминируемом ему деянии, утверждая, что ему это убийство было невыгодно.

— Адвоката уличили в обвинительном уклоне — Дело "Сети", которую ФСБ считает террористическим сообществом, приобрело общественный резонанс не только в связи с заявлениями о пытках его фигурантов, но и вопросом о деятельности адвокатов в подобных делах. Михаила Григоряна, бывшего защитника одного из обвиняемых Ильи Шакурского, совет адвокатской палаты (АП) Пензенской области привлек к дисциплинарной ответственности за публичное признание вины подзащитного, но вынес лишь замечание. В адвокатском сообществе считают взыскание слишком мягким.

— Недоделанная дорога привела строителя в СИЗО — Как стало известно "Ъ", по обвинению в многомиллионной растрате бюджетных средств взят под стражу бывший руководитель строительной компании "Гранит" Сергей Старцев. Компания отставного полковника Минобороны работала в основном по подрядам Спецстроя России — как на космодроме Восточный, так и в центральных регионах. При ликвидации Спецстроя выполнение заказов по выигранным "Гранитом" тендерам стало предметом проверки военных прокуроров, по результатам которой было возбуждено несколько уголовных дел. Сам господин Старцев настаивает, что никаких хищений не было, в крайнем случае речь могла идти лишь о переброске средств с одного объекта на другой для его скорейшего завершения.

— Николас Мадуро пережил атаку с воздуха — На президента Венесуэлы Николаса Мадуро впервые за пять лет его правления совершено покушение: во время выступления в Каракасе на него попытались сбросить взрывчатку, прикрепленную к беспилотникам. Ответственность за инцидент власти страны возложили на местную оппозицию и президента соседней Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, считающего Николаса Мадуро нелегитимным лидером. В свою очередь, и оппоненты венесуэльского лидера в Каракасе, и власти Колумбии свою причастность к попытке покушения отрицают.

— Владимира Путина ждут в Дели 5 октября — Как стало известно "Ъ", следующий российско-индийский саммит намечен на 5 октября. Предыдущий состоялся 21 мая, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в Сочи с Владимиром Путиным.

— Sailfish вносят в бюджет — По данным "Ъ", на поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish "Ростелекома" потребуется свыше 160 млрд руб. На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года. Необходимый минимум приложений для использования Sailfish на рабочем телефоне уже есть, отмечают эксперты.

— Фармкомпании нашли средство от импорта — Наиболее эффективный метод сокращения доли импортных препаратов — дальнейшие ограничения или запрет на участие иностранных компаний в госзакупках, убеждено большинство участников фармацевтического рынка. По их мнению, считавшаяся приоритетной в прошлом году мера стимулирования зарубежных производителей локализовывать свои производства в России за счет предоставления преференций оказалась недостаточно проработанной властями.

— Маркировка выявила неуспевающих — Введение обязательной маркировки сигарет с 1 марта 2019 года устраивает не всех производителей: ассоциация "Табакпром" просит сдвинуть срок минимум на год. Иначе, опасаются там, часть компаний не успеет подготовиться к выполнению новых требований закона. Уложиться в текущий срок готовы только две компании — JTI и Philip Morris International (PMI), на долю которых приходится 67% продаваемых в России сигарет. В Минпромторге напоминают, что введение маркировки уже переносилось, первоначально оно было запланировано на 1 июля 2018 года.

— Отток средств попал под санкции — Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций около $2 млрд. К началу августа отток средств заметно ослаб. Однако инициатива американских сенаторов по введению новых антироссийских санкций может замедлить возвращение иностранных инвесторов на российский рынок.

— Бездомные деньги — Клиенты микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги", займы которых перешли к банку "Русский стандарт", столкнулись с серьезными проблемами. Банк требует погашать задолженность перед ним, при этом судьба платежей, поступавших в "Домашние деньги" в последние восемь месяцев, туманна. Хотя и банк, и компания уверяют, что проблемы клиентов будут решены, на практике никакого алгоритма действий у заемщиков нет. Регулятор в ситуацию на данном этапе не вмешивается, а юристы считают, что заемщикам стоит дождаться, пока кредиторы решат спор между собой.

— Торговые войны становятся валютными — Обострение торговых отношений США и Китая, постепенно переходящее в торговую войну, отразилось на курсе китайской валюты. По отношению к доллару она обновила минимум с мая 2017 года. Постепенно ослабляют позиции и валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, который на прошедшей неделе стал жертвой нового витка антироссийских санкций.

— Китай повышает газовое давление — Торговая война между США и Китаем набирает обороты. На этот раз она затронула и сферу стратегических энергоресурсов. Пекин готов ввести импортные пошлины в 25% на сжиженный газ из США, что воспринимается как давление на Вашингтон, который провозгласил энергетическое доминирование одной из целей внешней политики. На рынке считают эффект пошлин для рынка в краткосрочной перспективе незначительным. Но если пошлины сохранятся надолго, это даст преимущество другим поставщикам газа в Китай, в том числе России, и снизит интерес инвесторов к новым СПГ-проектам в США.

— В Минтранс назначили дорожника и старпома — Ключевые позиции в Минтрансе, бывшие вакантными более месяца, заняли новые назначенцы. Первым заместителем министра (бывший пост министра Евгения Дитриха) стал Иннокентий Алафинов из ГК "Автодор", водный транспорт вместо ушедшего в бизнес Виктора Олерского будет курировать заместитель министра, глава Росморречфлота Юрий Цветков из "Совкомфлота" (СКФ). По мнению экспертов, ключевой задачей господина Цветкова сейчас будут вопросы развития Севморпути (СМП), где ряд полномочий Минтранса забрал себе "Росатом".

— Истечение нефтяной давности — Стали известны подробности иска "Роснефти" на 89 млрд руб. к участникам соглашения по разделу продукции (СРП) по проекту "Сахалин-1" — структурам ExxonMobil, самой "Роснефти", индийской ONGC и японской Sodeco. "Роснефть" считает, что "Сахалин-1" "незаконно обогащался" за счет перетоков нефти с ее месторождения, причем и в тот период, когда у госкомпании еще не было лицензии. Стороны, по данным ONGC, ведут переговоры о внесудебном урегулировании. По расчетам "Ъ", сумма по мировому соглашению может составить до $470 млн. Юристы полагают, что ключевым в суде может стать вопрос срока исковой давности.

— Евросоюз застраховал Софию от Украины — Болгария на грант Евросоюза завершила строительство газопровода, который позволит ей уже сейчас напрямую получать газ из Турции. Труба также дает доступ к будущим мощностям первой нитки "Турецкого потока", который будет подавать газ из России. Хотя мощность новой трубы лишь около 1,7 млрд кубометров в год, она способна покрыть примерно половину потребления Болгарии и послужить страховкой от возможных перебоев на украинском транзитном маршруте.

— ЦТВ собирает игрушки — Компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ), управляющая тематическими каналами ВГТРК и "Ростелекома", после смены руководства пересматривает отношения с ключевыми партнерами. Часть из них перейдут под контроль ЦТВ. Компания уже получила 51% в "0+ Медиа", продающей рекламу на детских телеканалах, готовится получить часть бизнеса дистрибутора "Сигнал Медиа" и претендует на 51% производящей мультфильмы студии "Паровоз".

— Пассажиров пропишут на Родине — После сбоя в работе системы бронирования билетов SITA Gabriel, который 24 июня во время ЧМ-2018 вызвал задержки регистрации пассажиров S7, российские авиавласти опять вернулись к идее ускоренного перехода авиакомпаний на отечественные IT-системы. Регуляторы мотивируют это рисками утечки данных о пассажирах с серверов за рубежом. До сих пор отрасли удавалось отбиваться от предложений перехода на национальные IT-аналоги, заявляя о том, что это технически сложный и затратный процесс.

— Сергей Гордеев успел на вокзал — Один из скандальных девелоперских проектов Москвы — строительство крупного торгового центра на площади у Павелецкого вокзала — достался основному владельцу группы ПИК Сергею Гордееву. Ему понадобится $150 млн на достройку объекта. Прежний собственник площадки казахстанский БТА-банк перед продажей снял с актива все юридические проблемы, которые были созданы бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым.

— Регистраторы на одно лицо — Группа компаний НРК-Р.О.С.Т. приступила к юридическому объединению компаний. В состав нового юрлица войдет также недавно приобретенный холдингом петербургский регистратор ПЦРК. Процесс объединения трех регистраторов в один планируется завершить весной 2019 года. По оценке участников рынка, процесс консолидации затронет и другие компании — в течение года их количество существенно сократится.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Чиновники планируют освободить самозанятых россиян почти от всех страховых платежей — Для самозанятых обсуждается ставка налога в 4%, из которых 1,5% будет перечисляться в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а остальное — в местный бюджет, сообщили "Ведомостям" два чиновника и подтвердил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин. Если решение будет одобрено, от уплаты остальных страховых платежей и подачи какой-либо отчетности самозанятые будут освобождены, обещал он.

— Переводы через систему ЦБ могут стать дешевле, чем с помощью карт — Ассоциация "Финтех" придумала, какими должны быть тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. А средства будут приходить практически мгновенно. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. По плану ЦБ СБП должна заработать в январе 2019 г., а ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.

— В Венесуэле произошло покушение на президента Николаса Мадуро — Во время торжественной церемонии в Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро: неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент не пострадал.

— Россию обвинили в нарушении санкций ООН против КНДР — Больше 10 000 разрешений на работу в России выдано рабочим из КНДР с сентября 2017 г., невзирая на запрет Совета Безопасности ООН на привлечение рабочей силы из этой страны, сообщила в пятницу американская The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные российского МВД. В 2018 г. разрешения получили как минимум 700 человек, добавляет издание.

— Во время охоты на Telegram Роскомнадзор превысил свои полномочия — Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на административный иск ООО "Живая фотография" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который сейчас рассматривает Таганский суд Москвы. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

— Парламентские слушания по пенсионной реформе дают властям шанс смягчить ситуацию — В Госдуме 21 августа пройдут большие парламентские слушания о повышении пенсионного возраста, сообщил в пятницу ее председатель Вячеслав Володин. Для этого депутаты на день прервут отпуска. "Учитывая важность законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии", – пояснил Володин. В слушаниях поучаствуют чиновники правительства, представители регионов и эксперты.

— США приостанавливают торговую войну против всех — Власти Китая в пятницу ответили на ужесточившуюся торговую риторику Вашингтона обещанием ввести пошлины на 5207 американских товаров на $60 млрд. Одновременно Народному банку Китая (НБК) пришлось экстренно останавливать падение курса юаня, подошедшего к границе 7 юаней/$, который удержался даже во время масштабного оттока капитала два года назад. Курс также приблизился к рекордному минимуму по отношению к валютной корзине, введенной в 2015 г.

— Почему Ferrari возглавил выходец из Philip Morris — Луис Кэри Камиллери – человек очень непубличный, хотя возглавлял одну из крупнейших компаний мира. Его имя гремело в прессе, пожалуй, только три раза. Когда пошел слух, что он встречается с Наоми Кэмпбелл, когда поспорил с антитабачной активисткой и сейчас, когда его срочно назначили гендиректором Ferrari.

— "Роснефть" может пойти на мировую в споре на 89 млрд рублей — "Роснефть" предъявила претензии партнерам по консорциуму "Сахалин-1" и попросила компенсировать 89,1 млрд руб. убытка – он возник из-за перетока нефти из месторождения "Северное Чайво" (принадлежит "Роснефти") в примыкающее месторождение "Чайво" (принадлежит консорциуму). "Роснефть" просит возместить в том числе и убытки за 2005-2011 гг., когда месторождением она не владела, сказано в сообщении индийской ONGC Videsh.

— Торговый центр на Павелецком вокзале достроит структура Сергея Гордеева — Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева выкупила у "БТА банка" Кенеса Ракишева проект недостроенного торгового центра у Павелецкого вокзала, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к разным сторонам сделки. Гордеев и Ракишев это подтвердили, не раскрыв подробностей.

— МТС хочет заместить IT-службы корпоративных клиентов — IT-рынок растет быстрее традиционных телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, объясняла МТС интерес к этому рынку в годовом отчете за 2017 г. Как сообщил "Ведомостям" представитель оператора, МТС займется IT-аутсорсингом – системной интеграцией, сервисной поддержкой и управлением внутренними IT-сервисами компаний, сможет выполнять функции IT-подразделения заказчика. Оказывать эти услуги МТС будет под собственным брендом.

— НДС не дает клиникам обновить технику — Производители и дистрибуторы просят пересмотреть условия НДС для медицинских изделий. Об этом они написали письмо в государственные органы власти, в том числе первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, министру экономического развития Максиму Орешкину. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили гендиректор ООО "Медрелис" Юрий Матвиенко, а получение – сотрудники Минфина и Минздрава.

— Основатель "Донстроя" Максим Блажко теряет крупнейший проект — Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на 33% ООО "Комплекс-строй" и 100% ООО "Фирма "Диорит", следует из судебного решения. Эти фирмы, по данным ЕГРЮЛа, владеют ООО "Строй-комплекс" – собственником прав на строящийся в 5-м Донском проезде многофункциональный комплекс "Нескучный Home & Spa". Проект строит девелоперская компания Gorn Development, созданная сооснователем "Донстроя" Максимом Блажко. В рамках проекта запланировано 437 000 кв. м, из них 190 000 кв. м – жилье. Сейчас строится первая очередь 69-этажной башни на 38 200 кв. м.

— В США появились паевые фонды без комиссий за управление — Fidelity, одна из крупнейших управляющих компаний (УК) мира, 3 августа открыла для инвесторов в США два бесплатных индексных паевых фонда – без каких-либо комиссий и минимальной суммы инвестиций. Это выводит идущую уже не один год ценовую войну в сфере пассивных инвестиций на новый уровень.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Как считает Кудрин — "РГ" публикует Стратегию развития Счетной палаты на 2018-2024 годы. "Граждане будут видеть, как расходуется каждая их копейка, понимать, почему эти средства распределяются именно так", — рассказал председатель СП Алексей Кудрин.

— Кинули со скидкой — В России растет число поддельных сайтов, подменяющих официальные странички отелей и пансионатов. Ущерб туристов от действий мошенников за прошлый год превысил 120 миллионов рублей, рассказали "РГ" в Ростуризме.

— ЗАГСы поднимут в "облако" — В октябре ФНС запустит единый "облачный" госреестр ЗАГС. Это позволит унифицировать работу 15 тысяч сотрудников. О подробностях проекта и других инициативах ведомства "РГ" рассказала Татьяна Матвеева.

— Бот в помощь — Через пять-семь лет люди будут массово покупать одежду и продукты с помощью чат-ботов. Однако эксперты "РГ" считают, что все же нескольким сферам проникновение "разговорчивых" компьютерных программ не грозит.

— Рубль — давление августа — Минфин в августе увеличит до очередного рекорда объем покупок иностранной валюты в резервы на дополнительные нефтегазовые доходы. Давление на курс рубля сохранится, но усиливаться не будет, считают аналитики.

— Пошлина на экспорт нефти обнуляется — Глава государства подписал законы о завершении большого налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Новый механизм должен помочь и сдержать цены на топливо на фоне роста ставок акцизов в 1,5 раза с 1 января 2019 года.

— Расходы бывших чиновников поставят на контроль — Президент подписал документ, усиливающий контроль за расходами бывших чиновников. В связи с этим новые полномочия получат прокуроры. Кроме того, главы некоторых организаций смогут узнавать от банков информацию о доходах физических и юридических лиц.

— В России появятся собственные офшоры — Владимир Путин подписал закон о создании на Дальнем Востоке и в Калининградской области специальных административных районов. Планируется, что они должны стать альтернативой зарубежным офшорам.

— Лукошку дали план — Экспорт российских дикоросов к 2024 году планируется увеличить в несколько раз. "Дорожную карту" развития сбора и переработки лесных богатств разрабатывает Минсельхоз. По данным ведомства, сейчас используется не более 6% запасов сырья.

— Крымский прорыв — Президент посетил вечер-открытие международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе" в Севастополе. После гала-концерта Владимир Путин пообщался с артистами, а затем побывал во Владимирском соборе, где идут восстановительные работы.

— Диалог в первом чтении — На молодежном форуме "Территория смыслов" завершилась политическая смена, участниками которой стали около тысячи человек. Своими взглядами с молодежью поделились депутаты. С ними участники форума говорили об эффективности в политической сфере.

— Смотрят и снимают — Правительство одобрило изменения в законодательство, направленные на борьбу с "серым" техническим осмотром автомобилей. Нарушения процедуры повлекут ответственность вплоть до уголовной.

— Номиналом выше — Номинальная средняя зарплата в России по итогам первой половины этого года выросла на 11,2 процента к тому же периоду прошлого года — до 42,6 тысячи рублей. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны за январь — июнь.

— Отсеяли ввозимые — С 5 августа вступили в силу ответные пошлины России на ряд товаров из США. Они вводятся как зеркальная реакция на установленные весной дополнительные пошлины на российские сталь и алюминий.

— Ставка сделана — Налог для самозанятых граждан будет рассчитываться по ставке 4%. Таким образом, они будут освобождены от уплаты платежей в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, а также от сдачи какой-либо отчетности.

— Испугались военной тайны — Неспособность США соблюдать договоренности о придании огласке содержания российских инициатив по Сирии вызывает разочарование. Об этом заявили в Минобороны РФ. В частности, речь шла о предложении России сотрудничать в восстановлении Сирии.

— Хуже водки нет — В Подмосковье правоохранители обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. В помещении находились более 96 тысяч бутылок готовой продукции и 12 тонн спирта, а также специальные федеральные марки.

— Тесно в небе?— В понедельник тела погибших во время крушения Ми-8 доставят в Красноярск для опознания и необходимых экспертиз. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они мгновенно погибли при взрыве и пожаре.

— "Черные ястребы" у Черного моря — Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с морпехами Черноморского флота обороняют побережье Черного моря от десанта условного противника. Именно такой сценарий положен в основу плановых учений, которые по согласованию с властями Абхазии проходят сейчас в закавказской республике.

— Стреляйте правильно — Охранников проверят на знание правил безопасного обращения с оружием. Соответствующий порядок проверок разрабатывается в Росгвардии. Для сохранения лицензии частные и ведомственные охранники будут раз в 5 лет подтверждать квалификацию.

— Гаджеты закроют — Осенью планируется проведение заседания Совбеза по вопросу об обеспечении энергетической безопасности РФ, заявил Николай Патрушев. По его словам, Россия сталкивается со сложным комплексом вызовов.

— Проверят всех — За полгода прокуроры добились погашения задолженности по зарплате на общую сумму около 10 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

— Покушение — В Каракасе во время празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение. Ответственность за теракт взяли на себя "Фланелевые солдаты".

— Командировка обернулась трагедией — Самолет авиакомпании Air France с телами погибших в ЦАР российских журналистов на борту приземлился в воскресенье в аэропорту Шереметьево. Как сообщили "РГ" в Следственном комитете России, тела сразу же направили на медэкспертизу, результаты которой станут известны 8 августа.

— Загадка пика Сеньяз — В Швейцарии потерпел крушение легкомоторный самолет времен Второй мировой. Все находившиеся на борту 20 пассажиров погибли.

— Срок давности — Администрация президента Польши Анджея Дуды считает незаконным решение Верховного суда страны, по которому действие нового закона о сроках выхода судей на пенсию должно быть приостановлено. Как считают в Верховном суде, власти республики не имеют права применять новый закон, пока суд Европейского союза не рассмотрит несколько процессуальных вопросов, возникших с принятием законопроекта.

— Ищите мужчину — Более 30% француженок минимум один раз в жизни испытывали на себе "словесные и визуальные формы приставаний". Этому положит конец новый закон, по которому за сексистские оскорбления и домогательства будут крупно штрафовать.

— Корея не пойдет в разведку — В Южной Корее расформируют Командование оборонной безопасности минобороны, которое совмещало в себе функции военной разведки и контрразведки. Решением президента страны вместо КОБ будет создана другая структура.

— Машина первого — Подробности подготовки машин, на которых передвигается руководство страны, раскроют в книге "Автомобили первых лиц". Предположительно, она выйдет в свет в конце августа.

— Домашнее страдание — Министерство просвещения Израиля выпустило внутренний циркуляр, запрещающий преподавателям наказывать учеников за невыполненное домашнее задание. Также рекомендовано вообще воздержаться от домашних заданий или сильно их сократить.

ИЗВЕСТИЯ

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— Дороги ведут к бюджету — До половины средств, необходимых на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета. Сейчас это бремя лежит на властях субъектов, и в удовлетворительном состоянии находится только порядка половины трасс. Федеральное финансирование может решить проблему с экономией на качестве ремонта, полагают эксперты. Однако нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей.

— Вези или плати — Так называемый овербукинг (намеренная продажа большего числа авиабилетов, чем мест в самолете) останется вне закона. Точку в этой многолетней дискуссии поставил Минтранс на закрытом совещании с участием представителей нескольких крупнейших российских авиакомпаний. За все случаи овербукинга бизнес будет нести строго регламентированную финансовую ответственность.

— НДС проиндексирует тарифы — Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта предлагает Минэкономразвития. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина налога, включенного в платеж. Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 до 20%.

— "Навоз" для Порошенко — Служба безопасности Украины (СБУ) планировала "имитировать попытку военного переворота" с целью "укрепить позиции Петра Порошенко". Об этом "Известиям" рассказал бывший заместитель начальника учебнотренировочного лагеря полка "Азов" Сергей Сановский, его хотели привлечь к этой операции. Жертвами фальшивого заговора стали депутат Верховной рады Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которые были арестованы СБУ по подозрению "в организации госпереворота и терактов".

— Вернуть "столичность" — Президент РФ Владимир Путин поручил не затягивать с разработкой проекта и сдачей нового культурного пространства в Севастополе. Об этом глава государства заявил после посещения в субботу концерта-открытия второго международного музыкального конкурса "Опера в Херсонесе". О работе над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе главе государства рассказали заместитель председателя правительства Ольга Голодец и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Пространство включает в себя музейный и театрально-образовательный комплексы, а также киноконцертный зал. Власти города рассчитывают начать стройку в начале 2019 года.

— Россияне готовы помочь местным властям — Россияне готовы участвовать в деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом заявили 55% участников опроса Высшей школы экономики "Добровольчество и социальный капитал", с итогами которого ознакомились "Известия". При этом сейчас их членами являются только 5% опрошенных. Эксперты отмечают: создание ТОС указывает на наличие проблем, которые не могут решить местные власти и жилищно-коммунальные службы.

— Антикоррупционный стандарт — Минтруд готовит типовые программы антикоррупционного обучения для чиновников и бизнеса. Нововведение должно повысить как качество подготовки специалистов комплаенс-подразделений, так и общий уровень знаний в этой сфере всех остальных сотрудников, пояснили "Известиям" в ведомстве. Слушателям программы расскажут об их обязанностях, требованиях к служебному поведению, а также о том, что делать, если они стали свидетелями коррупционного правонарушения. Эксперты полагают, что базовым набором антикоррупционных знаний должны обладать все граждане страны без исключения.

— Из Дамаска в Цхинвал — Сирийская делегация примет участие в торжествах по случаю десятилетия признания независимости Южной Осетии. Об этом "Известиям" рассказал председатель южноосетинского парламента Петр Гассиев. Он также сообщил, что в ближайшее время республику планирует лично посетить и президент Сирии Башар Асад. Приглашение сирийскому лидеру, в мае признавшему независимость Южной Осетии, передал глава республики Анатолий Бибилов во время июльского визита в Дамаск.

— Brexit включает форсаж – В Великобритании уверены, что итоговое соглашение по Brexit с Европейским союзом (ЕС) все-таки будет достигнуто. Об этом "Известиям" заявили в департаменте британского правительства по выходу из Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что стороны планируют выйти на финальные договоренности к октябрю 2018 года. В Европейском совете подтвердили эту информацию, отметив, что сторонам предстоит согласовать еще целый ряд вопросов, включая проблему границы Республики Ирландия и Северной Ирландии.

— Несекретные материалы — Россияне стали активнее жаловаться на незаконное использование персональных данных. За первые шесть месяцев 2018 года в адрес Роскомнадзора поступило 17 884 таких обращения, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го, рассказали "Известиям" в ведомстве. Чаще всего поступают претензии из-за несоблюдения требований конфиденциальности, порядка и условий хранении информации. Эксперты отмечают, что это лишь малая часть реальных нарушений закона о персональных данных в стране.

— КонтраFIFAкт — Таможенные органы задержали 493 тыс. единиц контрафактной продукции с символикой FIFA, рассказали "Известиям" в пресс-службе ФТС. Большая часть была обнаружена в прошлом году — 234 тыс. подделок, еще 198 тыс. — в нынешнем. 61 тыс. единиц контрафактной продукции таможня обнаружила в 2016 году.

— "Мы пытаемся создать аналог живых организмов" — Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, присужденной за открытие первого двумерного материала — графена, рассказал "Известиям" о главной тенденции в современном материаловедении — создании "умных" материалов, способных самостоятельно менять свойства под воздействием внешних факторов. Интервью проведено в рамках первого образовательного интенсива для технологических лидеров "Остров 10-21", прошедшего на острове Русский в июле.

— Наногантель против рака — Прорыв в области технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний удалось совершить российско-германской группе физиков и микробиологов. Ученые открыли гибридный наноматериал, способный служить идеальной платформой для обнаружения раковых клеток в любом месте организма и адресной доставки лекарств в эти клетки. Открытие сулит возможность в самые ближайшие годы создать и внедрить совершенно новое поколение средств лечения злокачественных опухолей.

— Интеллектуальный карьер — Первую в России цифровую платформу для горнодобывающей отрасли создают в "Сколково". Она позволит с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения автоматизировать все этапы горной добычи: бурение и взрывные работы, доставку сырья, дробление и обогащение полезных ископаемых. В частности, беспилотная и дистанционно управляемая техника (самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры) будет интегрирована в единую цифровую систему управления горнотранспортным комплексом. Перевод добычи полезных ископаемых на роботизированные производственные процессы и беспилотный транспорт позволит освободить значительное количество россиян от тяжелой и вредной работы.