МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,03 раза и составила 952 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15%, до 535 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль возросла на 41,5%, 971 миллиона долларов, скорректированный показатель EBTDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов.

Чистый долг компании на 30 июня составил 7,875 миллиарда долларов, увеличившись в течение полугодия на 3%. Капитальные затраты "Русала" в алюминиевом сегменте снизились на 10%, до 125 миллионов долларов, в глиноземном — выросли на 65%, до 168 миллионов долларов.

Общая себестоимость реализации выросла на на 3,6%, до 3,604 миллиарда долларов. "Рост был преимущественно обусловлен увеличением цен на электроэнергию, ростом тарифов железнодорожных перевозок и стоимости прочего сырья в российских рублях в первом полугодии 2018 года, что было частично компенсировано снижением объемов реализации первичного алюминия и сплавов, а также снижением курса российского рубля по отношению к доллару США в сравнении с аналогичным периодом 2017 года", — поясняется в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель "Русала", в неблагоприятных внешних условиях положительные финансовые итоги за первое полугодие удалось обеспечить в первую очередь благодаря высоким показателям первого квартала.

"В первом полугодии 2018 года алюминиевая отрасль испытала серьезные потрясения из-за возросших рисков нарушений поставок сырья, ставших результатом целого комплекса факторов, как экономических, так и политических. Это привело к значительному росту цены на металл и нестабильной ситуации в отрасли на фоне нарастающего дефицита на мировом алюминиевом рынке", — отметил представитель компании, напомнив, что на фоне высокого спроса на алюминий и роста цен на Лондонской бирже металлов (LME) "Русал" завершил первый квартал с выручкой 2,744 миллиарда долларов и скорректированной EBITDA 572 миллиона долларов.

КВАРТАЛ ПОД САНКЦИЯМИ

При этом во втором квартале чистая прибыль "Русала" упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов, скорректированная чистая прибыль снизилась на 31,2%, до 218 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 17,1%, до 440 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.

"В начале второго квартала санкции, объявленные министерством финансов США против "Русала", внесли серьезные коррективы в деятельность компании, прежде всего, существенно ограничив экспортные поставки. Возникли сложности с транспортировкой продукции, привлечением финансирования, движением средств. Потребовалось время для того, чтобы минфин США предоставил разъяснение условий генеральных лицензий, выданных компании, прежде чем "Русал" смог вернуться к исполнению своих обязательств", — сказал РИА Новости представитель компании.

По его словам, чтобы обеспечить положительный денежный поток "Русал" был вынужден скорректировать свою деятельность и усилить контроль над издержками. "В течение второго квартала, основные расходы сокращались в соответствии с прогнозируемым снижением выручки. Так на 13,6% удалось снизить расходы на сырье, на 13,7% — затраты на энергию", — отметил представитель компании.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Производство алюминия в I полугодии увеличилось на 2,1%, до 1,87 миллиона тонн, глинозема — сохранилось на уровне 3,816 миллиона тонн, бокситов — выросло на 5,4%, до 6,28 миллиона тонн.

"Рост произошел благодаря тому, что КБК (Компания Бокситов Киндии) восстановила уровень добычи до 1,731 миллиона тонн после модернизации подвижного состава, BCGI (Компания бокситов Гайаны) увеличила объем производства на 96 тысяч тонн. На объемы добычи также повлиял перезапуск боксито-глиноземного комплекса "Фригия" в Гвинее, который состоялся в апреле", — поясняется в сообщении "Русала".

Во втором квартале выпуск алюминия вырос относительно предыдущего квартала на 0,8%, до 939 тысяч тонн, глинозема — увеличился на 1,7%, до 1,924 миллиона тонн, бокситов — возрос на 7,4%, до 3,32 миллиона тонн.

Объем реализации первичного алюминия и сплавов в I полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, до 1,748 миллиона тонн, во втором квартале — сократился относительно первого квартала на 22%, до 783 тысяч тонн. Цена алюминия на LME во втором квартале увеличилась относительно предыдущего квартала на 4,6%, до 2259 долларов за тонну, при этом средняя премия к цене на LME снизилась на 10%, до 156 долларов за тонну.

Неопределенность в отношении санкций США, по словам представителя компании, остается основным риском для "Русала". "Компания продолжает работать в антикризисном режиме. Однако стратегия и основные приоритеты "Русала" остаются неизменными. Компания продолжит реализацию мер по повышению эффективности и сокращению издержек, расширению продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей", — отметил представитель "Русала".

По его словам, компания также активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке. "Эти действия уже приносят свои результаты. В структуре выручки "Русала" доля России и СНГ выросла с 24% в первом полугодии 2017 года до 29% в первом полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России", — добавил представитель "Русала"

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.