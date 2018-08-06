МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах подтверждены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка — на уровне "AAA".

"Рейтинги на уровне "ААА" отражают диверсифицированность, высокую прибыльность экономики Германии, ее сильные институты и историю надежного управления государственным долгом", — говорится в сообщении.

Государственный долг Германии находится на уровне выше необходимого для рейтинга "AAA" (64,1% от ВВП в 2017 году против необходимого уровня в 41,2%), но Fitch отмечает устойчивую тенденцию к снижению показателя.

Агентство также обращает внимание на динамику проблем в коалиции страны, которая ослабляет перспективы экономических реформ, однако, Fitch продолжает ожидать общую целостность макроэкономической политики.

Fitch ожидает, что рост ВВП Германии составит 2,3% в текущем году. На данный момент агентство не рассматривает вопрос изменение рейтинга страны. При этом значительное увеличение уровня госдолга Германии к ВВП может привести к понижению рейтинга.