МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание о расходах федерального бюджета в сфере строительства и ЖКХ на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба кабмина.

"Медведев проведет совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части жилищно-коммунального хозяйства и строительства", — говорится в сообщении. В заседании примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Медведев в понедельник заявил, что нужно модернизировать строительную отрасль, снижать долю устаревших технологий, максимально внедрять передовые решения и уменьшать административную нагрузку на бизнес. Это необходимо, чтобы люди не боялись вкладывать сбережения в недвижимость, отмечал премьер. Также, по его словам, ипотеку в РФ нужно сделать еще доступнее, добиваясь снижения ипотечных ставок и используя ипотечные облигации.

Медведев в конце июля поручил Минпромторгу совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере представить до 3 сентября предложения по реализации пилотных проектов строительства деревянных домов. Медведев также поручил Минстрою, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос об установлении приоритета для объектов, строящихся с использованием деревянных конструкций, при отборе для выдачи субсидий из федерального бюджета и о результатах доложить до 3 октября.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Фонда развития для реализации инфраструктурных проектов, который будет формироваться за счет бюджетных средств для финансового обеспечения госпрограмм РФ. Предельный объем фонда будет устанавливаться ежегодно законом о бюджете до достижения в 2024 году суммы 3,5 триллиона рублей.

В июле Медведев заявлял, что необходимо активней привлекать частных инвесторов в развитие инфраструктурных проектов и корректировать законодательство для ГЧП в этой сфере. Как отмечал премьер, Минэкономразвития по его поручению подготовило проект плана по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли до 25% от объема ВВП.