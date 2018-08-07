МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Большинство россиян не понимают, что такое криптовалюты, и не планируют их покупать, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

"Ромир" провел опрос, чтобы узнать, насколько значима тема криптовалют для россиян в целом. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.

"В результате выяснилось, что несмотря на повышенное внимание к проблематике, какое-то представление о криптовалютах имеют менее половины россиян — 44%. При этом большая часть опрошенных – 56% — заявили, что не знают, что это", — говорится в исследовании.

Примерное представление о том, что такое криптовалюты, есть лишь у 31% респондентов. Однако точного и ясного понимания цифровых финансовых активов у них нет.

"Этот ответ чаще давали участники опроса из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на члена семьи) — 38%. Любопытно, что в группе с высокими доходами (от 25 тысяч рублей и выше на члена семьи) доля тех, кто имеет представление о криптовалюте, оказалась даже ниже среднестатистического показателя – 26%", — следует из исследования.

Хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют лишь 13% опрошенных. В основном это молодые люди – в группе от 18 до 24 лет (27%), а также в группе 25-31 (21%). Среди тех, кто хорошо осведомлен о цифровых деньгах, мужчин оказалось в два раза больше, чем женщин – 18% против 9%.

ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ

Желающих приобрести криптовалюты среди понимающих, что это за актив, немного, показало исследование.

"87% приобретать их не планируют. Вложиться не прочь лишь 11%. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только 2% опрошенных. С учетом пропорций можно сказать, что число ее обладателей находится в пределах статпогрешности", — указывается в исследовании.

Большинство россиян (76%), которые все же приобрели криптовалюту, сообщили, что покупали ее с целью заработка. Причем более половины из них отметили, что достигли поставленных финансовых целей.

Еще 24% опрошенных покупали криптовалюты не только для заработка, но и из желания следовать моде. Около 16% респондентов отметили, что приобрели цифровые деньги, так как собираются оплачивать ими товары и услуги, а 15% вложились в криптовалюту из-за повышенного внимания к теме со стороны СМИ и рекламы.

В основном россияне приобретали лишь две криптовалюты – Bitcoin и Ethereum. Причем Bitcoin выбирали в пять раз чаще, отмечается в документе.

"Исследование наглядно продемонстрировало, что каким-то значимым финансовым инструментом криптовалюты пока не стали. Более того, российское общество, ранее не раз обжигавшееся на различных схемах быстрого обогащения, демонстрирует в данном случае здоровый скептицизм", — приводятся в исследовании слова президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милёхина.