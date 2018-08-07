МОСКВА, 7 авг ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора только на 0,5%.

При этом показатель мая был скорректирован до роста на 2,4% к апрелю вместо сообщавшихся ранее 2,6%.

В июне производство в промышленности, исключая энергетический и строительный сектор, опустилось на 0,8%. Производство товаров производственно-технического назначения снизилось на 0,6%, потребительских товаров — на 1,6%.