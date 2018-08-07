МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне 2018 года выросло на 46,3%, или на 31 миллиард долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 98 миллиардов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в первом полугодии достиг 214,3 миллиарда долларов, увеличившись на 26,5% в годовом выражении; импорт вырос на 13,6%, до 116,3 миллиарда долларов. По данным таможенной статистики, в январе-июне внешнеторговый оборот России составил 330,6 миллиарда долларов, что на 21,6% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-июне 2017 года – 62,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,6% (годом ранее – 66,9%), в страны СНГ – 37,6% (33,9%).

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июне составила 10,6% (в январе-июне 2017 года – 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,3% (9,6%), в страны СНГ – 12,8% (12%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование и остался на прежнем уровне прошлого года — 46,9%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров, как и в прошлом году, составила 50,2%, из стран СНГ – 20,6% (22%). Стоимостный объем ввоза этой продукции возрос на 13,3% в годовом выражении, в том числе электрического оборудования – на 21,7%, инструментов и оптических аппаратов – на 13,2%, механического оборудования – на 9,3%. Физический объем импорта легковых автомобилей вырос на 22,6%, а грузовых автомобилей – снизился на 8,6%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-июне приходилось 43,8% российского товарооборота (в январе-июне 2017 года – 43,9%), на страны СНГ – 11,8% (12,5%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 29,8% (29,9%).