МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, приобрела производителя свинины "КапиталАгро" (Белгородская область) и одноименный торговый дом за 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Русагро".

"Группа компаний "Русагро" приобрела ЗАО "КапиталАгро" и ООО "ТД "КапиталАгро" за 1,8 миллиарда рублей. Чистый долг приобретенных компаний составляет 1,9 миллиарда рублей. В периметр сделки входят свинокомплексы с 10,4 тысячами свиноматок и убойное производство ежегодной мощностью 400 тысяч голов", — добавляется в релизе.

Агрохолдинг планирует модернизировать свинокомплексы и бойню, направив на эти цели около 300 миллионов рублей. "В результате этой покупки "Русагро" увеличит долю на рынке полутуш, крупного куска и потребительской продукции", — отмечает компания.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.