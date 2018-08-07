СЕУЛ, 7 авг — ПРАЙМ. Южная Корея угрожает заблокировать пересмотренное соглашение о свободной торговле с США, если США не исключат южнокорейские автомобили из списка товаров, на которые распространяются пошлины на импорт. Таким образом, единственное соглашение о свободной торговле, условия которого были успешно пересмотрены, рискует все же остаться неподписанным, сообщает Dow Jones.

Возобновление экономических разногласий между двумя союзниками происходит через четыре с половиной месяца после того, как обе стороны объявили о готовности пересмотреть соглашение о свободной торговле, заключенное шесть лет назад. Президент США Дональд Трамп, описывающий оригинальное соглашение словами "шоу ужасов", в Твиттере назвал пересмотренный вариант "прекрасной сделкой".

Пересмотренные условия соглашения должны способствовать сокращению дефицита внешней торговли США, а также позволяют стране сохранить 25%-ые пошлины на импорт южнокорейских грузовиков в течение дополнительных 20 лет, до конца 2041. Кроме того, для облегчения доступа американских автомобилей на южнокорейский рынок Сеул готов ослабить правила безопасности. Южная Корея также согласилась на установление квот на экспорт стали в США в размере не более 70% от среднегодового объема за последние три года.

В настоящее время соглашение находится под угрозой срыва, так как Трамп заявил о введении пошлин в размере до 25% на импорт автомобилей и запчастей на основании раздела 232 закона о торговле от 1962 года.

"Если США прибегнут к разделу 232 для введения дополнительных пошлин на южнокорейские автомобили, парламент не сможет ратифицировать пересмотренное соглашение о торговле", — сказал Хон Ён-Пё из правящей Демократической партии Южной Кореи. В прошлом месяце он возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. По его словам, пять основных партий страны единогласны в своей позиции по данному вопросу.

Представитель оппозиционной Партии демократии и мира, который также находился в составе участников делегации в Вашингтоне, дал аналогичную оценку поездке в США. Эти законодатели провели переговоры с министром торговли США Уилбуром Россом и другими представителями американских властей за закрытыми дверями.

В Южной Корее пересмотренное соглашение о торговле приравнивается к новому соглашению и требует ратификации законодательным органом страны. Президент страны не может проигнорировать мнение парламента по этому вопросу.

Спикер торгпреда США Роберта Лайтхайзера отказалась прокомментировать сложившуюся ситуацию.

США и Южная Корея ранее заявляли о совместной работе по окончательному утверждению предварительного соглашения, достигнутого в марте.

Трамп заявил, что хочет пересмотреть длительные договоренности с торговыми партнерами США, в том числе Североамериканское соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой, так как они крайне не выгодны США.

В случае с Южной Кореей администрации Трампа впервые удалось достичь сделки в рамках подобного пересмотра условий, и можно было ожидать, что она станет своего рода шаблоном для других. Южная Корея пошла на некоторые уступки, но в целом, согласно новому соглашению, сохраняется свобода торговли и низкие пошлины, которые были ключевыми моментами первоначального договора.

В настоящее время уже не ясно, станет ли это пересмотренное соглашение образцом для подражания или же препятствием на пути к решению торгового конфликта.

Администрация Трампа вводит новые пошлины на импорт автомобилей, и это негативно отражается на производителях автомобилей в других странах, в том числе в Германии, Японии и Канаде. Руководство Южной Кореи же наиболее болезненно воспринимает подобные меры, так как угрозы со стороны США звучат сразу же после того, как им удалось добиться определенных уступок по части торговли автомобилями.

Заместитель министра торговли Южной Кореи Кан Сун-шень в рамках слушаний 19 июля заявил, что пошлины на импорт автомобилей могут "принципиально нивелировать преимущества" двустороннего соглашения о свободной торговле, которое иногда называют Korus.

Тами Овербай, старший консультант в McLarty Associates, отметила, что сомневается в вероятности введения пошлин на импорт автомобилей в отношении Южной Кореи, учитывая достигнутый в марте прогресс. Представители Южной Кореи "весьма ясно дали понять, что если исключение не будет сделано, то соглашения не будет", добавила она.

Кроме того, Ким Хён Чжон, министр торговли Южной Кореи, в прошлом месяце также прибыл с визитом в Вашингтон, возглавив делегацию представителей компаний производственного сектора страны.

По его словам, экспорт автомобилей в США, которые являются военным союзником Южной Кореи, не угрожает национальной безопасности. Автомобильные компании Южной Кореи вложили более 10 млрд долларов в производство США, в том числе в такие компании, как Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp.

Несмотря на производство автомобилей в США, импорт южнокорейских автомобилей остается важной частью торговли. Ассоциация производителей автомобилей Южной Кореи заявила, что страна экспортировала 845 000 автомобилей в США в 2017 году. Это треть от общего объема экспорта автомобилей.

По словам представителей Южной Кореи, они не получили четкого ответа от США на свои возражения относительно введения пошлин в ходе встреч в Вашингтоне. Представители администрации президента часто избегают подпитывать какие-либо ожидания относительно торговой политики, зная позицию Трампа по этому вопросу, а также то, что он предпочитает не ограничивать свои возможности. В администрации президента некоторые члены выступают за введение жестких пошлин, тогда как другие стоят на стороне свободы торговли.