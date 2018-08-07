МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 8 августа предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 10 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 1 августа, разместил ОФЗ двух серий на 27,9 миллиарда рублей из предложенных 35 миллиардов.