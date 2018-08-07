МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа составили 458,032 миллиарда долларов против 456,749 миллиарда долларов на 1 июля, сообщил Банк России.

Таким образом, за июль резервы выросли примерно на 1,3 миллиарда долларов, или на 0,3%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.