МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), среди них оказался ранее не входивший в его состав вице-премьер Максим Акимов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

Остальные кандидаты являются действующими членами совета директоров. Среди них замминистра транспорта Сергей Аристов, гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, председатель совета директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Юрий Медведев и гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин.

В качестве независимых директоров выдвинуты ранее входившие в совет главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов, советник президента ОАК по гражданской авиации Валерий Окулов, а также гендиректор "Федеральной грузовой компании" (ФГК) Алексей Тайчер.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.