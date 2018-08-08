ВАШИНГТОН, 7 авг /ПРАЙМ/. Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера во вторник опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что это вторая часть вводимых пошлин. Первый список содержал список товаров из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

Президент США Дональд Трамп 15 июня объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также несправедливой торговой практикой Пекина, США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 миллиардов долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

Кроме этого, американская сторона 1 августа подтвердили планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа заявило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.