МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в среду продолжит рассматривать дела в отношении сотовых операторов "большой тройки" — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" (бренд "Билайн") — по внутрисетевому роумингу.

Во вторник в ФАС заявили, что ведомство при вынесении решений по делам в отношении "большой тройки" учтет действия операторов по отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, о которой они объявили накануне.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ФАС в августе 2017 года предписала операторам "большой четверки" (включая Tele2) до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений. По мнению службы, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. В июне ФАС продлила рассмотрение дел до 28 декабря в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.

ВХОДЯЩИЕ — БЕСПЛАТНО

В понедельник операторы "большой тройки" сообщили о планируемой отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.

Так, "Вымпелком" с 20 августа отменяет плату за входящие звонки за пределами региона подключения в поездках по России вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. "Вымпелком" также напомнил, что с апреля исходящие звонки, смс и интернет-трафик во внутрисетевом роуминге также тарифицируются по ценам домашнего региона.

"Мегафон" сообщил, что отменяет плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России для большей части абонентов — до 1 сентября, для оставшейся — в первой половине сентября.

МТС провела все необходимые подготовительные работы и в ближайшее время входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов оператора.

В ФАС пообещали учесть эти действия операторов.