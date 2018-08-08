МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Немецкая химическая компания Lanxess продаст 50% в совместном предприятии с Saudi Aramco по производству синтетического каучука Arlanxeo саудовской компании за 1,4 миллиарда евро (1,62 миллиарда долларов), сообщила немецкая компания.

Таким образом, Saudi Aramco станет единственным акционером компании Arlanxeo. Общая стоимость СП оценивается в 3 миллиарда евро, продажи по итогам 2017 года составили 9,7 миллиарда евро.

Arlanxeo была создана в 2016 году в рамках стратегии Lanxess по переходу от низкоприбыльных химикатов общего производственного назначения к более дорогим продуктам специального назначения.

Изначально обе компании планировали, что lock up период продлится до 2021 года. Теперь же Lanxess сообщила, что сделка по продаже пакета акций будет закрыта до конца 2018 года.

"Lanxess планирует использовать вырученные средства для укрепления своего финансового базиса и сокращения долга", — говорится в сообщении компании.

Arlanxeo — ведущая мировая компания по производству синтетического каучука. Офис компании расположен в Маастрихте (Нидерланды). В компании работает около 3,8 тысячи сотрудников на производственных площадках в девяти странах. Основная деятельность — производство и сбыт каучука для автомобильной и шинной промышленности, строительной отрасли и нефтегазовой промышленности.