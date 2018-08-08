МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России в июне снизился до 100,4 пункта с пересмотренного показателя мая в 100,5 пункта, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Индикатор апреля был пересмотрен в сторону уменьшения на 0,2 пункта с первоначальной оценки в 100,7 пункта. Показатель для РФ снижается четвертый месяц подряд. В России организация ожидает тенденцию к ослаблению.

В Индии индекс в июне вырос до 101,4 пункта со 101,2 пункта в мае, в Бразилии — снизился до 103,3 пункта со 103,5 пункта. В Китае индекс увеличился до 99,8 пункта с уровня мая в 99,4 пункта.

В большинстве экономически развитых стран индексы незначительно уменьшились. В частности, CLI Великобритании опустился до 99 пунктов с 99,1 пункта месяцем ранее, во Франции — до 99,7 пункта с 99,8 пункта. Показатель Германии снизился до 100,1 пункта со 100,2 пункта, Италии — до 100,1 пункта со 100,2 пункта в мае. Экономическая активность в Канаде снизилась до 99,7 пункта с 99,8 пункта. В Японии индекс опустился до 99,8 пункта с 99,9 пункта в мае, в США — сохранился на уровне мая в 100 пунктов. Агрегированный CLI стран "большой семерки" снизился до 99,9 пункта со 100 пунктов.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.