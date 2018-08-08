МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового перечня государств и территорий, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении: в "черный список" с 1 января 2019 года предлагается включить Канаду и Республику Конго, исключив из него семь других государств, в том числе такие популярные офшоры как Панама, Сейшельские острова и Лихтенштейн.

Кроме того, из списка ведомство планирует исключить Белиз, Бразилию, Сент-Китс и Неви, и Уганду. Таким образом, перечень с начала следующего года может сократиться на пять позиций – в него будут входить 102 страны и 18 территорий (перечень последних остался без изменений).

В перечне юрисдикций, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, останутся, в частности, такие популярные офшорные юрисдикции, как Виргинские острова (США), Специальный административный район Макао, отдельные административные единицы Великобритании: Остров Мэн и Нормандские острова, нидерландская часть острова Сен-Мартен, Тайвань, а также Фарерские острова.

Налоговая служба ежегодно обновляет этот перечень: изменения в список должны быть внесены не позднее 1 октября, а новый перечень вступает в силу с начала года. Он составляется в рамках законодательства о налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК): владельцу КИК, зарегистрированной в стране из списка, придется платить в России налог с ее прибыли и предоставлять в ФНС отчетность.

В "черный список" ФНС могут попасть даже те страны, с которыми Россия заключила соглашение об избежании двойного налогообложения, поскольку составляя список, ведомство учитывает реальную практику обмена информацией между странами, а не только наличие правовых документов.