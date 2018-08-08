МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 31 июля по 6 августа третью неделю подряд оставалась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.

В текущем году недельная инфляция почти все время держалась на уровне 0,1%. Две недели (с 26 июня по 2 июля и с 3 по 9 июля) и более длительный период — с 1 по 9 января — она была на уровне 0,2%. В периоды с 23 по 29 января, с 20 по 26 февраля, с 5 по 9 июня и две недели подряд, с 17 по 30 июля, инфляция была нулевой.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 0,9%, свинина и куры — на 0,3%. Одновременно куриные яйца, гречневая крупа и макароны подешевели на 0,2-0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, при этом белокочанная капуста стала дешевле на 4,9%, огурцы — на 4,5%, помидоры — на 4%, картофель — на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.