МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нерезиденты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вложили в гособлигации России более 500 миллионов долларов, однако в целом за июль доля нерезидентов почти не изменилась, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

В ЦБ РФ отмечают, что основной тенденцией июля стало снижение опасений международных инвесторов по поводу торговых войн и некоторое восстановление аппетита к риску. На этом фоне произошло сокращение масштаба чистого оттока капитала из ЕМЕ (страны с формирующимися рынками) по сравнению с июнем, что во многом стабилизировало динамику потоков капитала на российском рынке.

"В середине июля 2018 года в условиях непродолжительного затишья в торговой войне США и Китая, а также в преддверии встречи президентов России и США краткосрочно увеличилось присутствие нерезидентов на российском рынке. Всего за несколько дней до 16 июля приток иностранного капитала на рынок суверенных займов превысил 0,5 миллиарда долларов (по данным счетов иностранных депозитариев в НРД), что стало фактором снижения доходности ОФЗ на 15-20 базисных пунктов", — говорится в обзоре.

Однако дальнейшее снижение аппетита глобальных инвесторов к риску, а также формирование негативного информационного фона из-за проработки в США введения новых санкционных ограничений в отношении России способствовали снижению спроса нерезидентов на суверенные обязательства. В итоге за июль доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД практически не изменилась и на конец июля осталась на уровне начала месяца – 27,5%.

В обзоре ЦБ также отмечается, что спрос российских инвесторов, как ожидается, будет достаточным для привлечения запланированных объемов по ОФЗ в 2019 году даже без активного присутствия нерезидентов.

"Спрос внутренних инвесторов (с учетом реинвестиций поступлений от вложений в ОФЗ), как ожидается, будет достаточным для привлечения запланированных объемов даже без активного присутствия нерезидентов", — говорится в тексте.

Как отмечают авторы материала, запланированная сумма заимствований в 2019 году вырастет до 1,475 триллиона рублей, а расходы по обслуживанию долга запланированы на уровне 884,1 миллиарда рублей.

"Указанная сумма представляет собой доходы держателей от вложений в суверенные обязательства, ее большая часть составит доходы внутренних инвесторов от вложений в ОФЗ. Таким образом, значительная часть нетто-заимствований может быть профинансирована за счет реинвестирования доходов внутренних инвесторов от вложений в ОФЗ", — пишут аналитики ЦБ.

Премия к текущей доходности ОФЗ может понадобиться только в случае масштабного выхода иностранцев с рынка, заключают авторы.