МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 210 миллионов долларов, снизившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 15%, до 677 миллионов долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.