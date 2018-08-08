МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Спрос внутренних инвесторов будет достаточным для выполнения программы внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов в случае распространения санкций США на госдолг РФ, сообщил в среду МинФин России.

"Мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ", — говорится в сообщении министерства.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Это привело к ослаблению российского рубля, однако, по мнению Минфина, не помещает выполнить программу внутренних заимствований, которая в текущем году превышает триллион рублей.

"По последним данным, помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств. Данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов", — отмечает министерство.