МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Одиннадцать финансовых регуляторов создадут "глобальную песочницу" для развития инноваций в финансовом секторе, говорится в релизе британского регулятора финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA).

Глобальная сеть финансовых инноваций (Global Financial Innovation Network, GFIN) будет обеспечивать эффективное взаимодействие инновационных компаний с регулирующими органами, помогая им расширять деятельность в других странах в процессе разработки новых идей. Она также создаст новые рамки для сотрудничества финансовых регуляторов по вопросам, связанным с инновациями, и будет содействовать обмену опытом и технологиями, говорится в релизе.

Среди приоритетных направлений работы GFIN значатся искусственный интеллект, инновационные технологии расчетов, защита данных, регулирование первичного предложения ценных бумаг (IPO) и первичного размещения токенов (ICO), технологии know-your-customer (KYC) и борьба с отмыванием денег.

Потенциальным преимуществом формата "глобальной песочницы" регуляторы называют скорость выхода технологических компаний на международный рынок.

В эту структуру, помимо FCA, вошли Бюро финансовой защиты потребителей США (BCFP), Управление финансовых рынков Франции (AMF), Управление денежного обращения Гонконга (HKMA). Членами GFIN также стали финансовые ведомства Австралии, Сингапура, Бахрейна, Гернси, Канады, два финрегулятора ОАЭ, а также Консультативная группа помощи малообеспеченным Всемирного банка.

В сообщении FCA также призывает все инновационные и технологические компании, торговые ведомства, акселераторы и университеты присоединиться к GFIN.