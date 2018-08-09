МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, сообщает пресс-служба кабмина.

В заседании примут участие первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьеры РФ Константин Чуйченко, Максим Акимов, Виталий Мутко и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах госкорпорации, набсовет рассмотрит, в частности, ряд сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10% и более размера собственных средств ВЭБа, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

Предыдущее заседание набсовета состоялось 29 мая, оно стало первым в обновленном составе. Тогда Медведев заявил, что ВЭБ станет одним из инструментов реализации майского указа президента РФ по развитию страны, в дальнейшем не исключена его докапитализация.

Представитель Силуанова заявил, что ВЭБ должен предоставить Минфину РФ детальное финансово-экономическое обоснование запрашиваемой докапитализации и объяснить, какой эффект получит экономика от проектов, на финансирование которых пойдут эти средства.

По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, госкорпорация должна стать реальным институтом развития РФ, не подменяющим своей кредитной деятельностью коммерческие банки, помогать реализации сложных и прорывных проектов. Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что будут обсуждаться предложения по созданию на базе ВЭБа единой платформы для координации работы институтов развития РФ.

В состав набсовета госкорпорации входят первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Дмитрий Козак, Максим Акимов, Виталий Мутко и Константин Чуйченко, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин. Бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов является председателем ВЭБа. Председателем набсовета является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.