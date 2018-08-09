МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz Plc по итогам первого полугодия 2018 года выросла в 13,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,145 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Консолидированный показатель EBITDA вырос в 1,65 раза — до 1,906 миллиарда долларов. Консолидированная выручка увеличилась на 24,2% и составила 6,343 миллиарда долларов.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастила выпуск стали на 3,8% — до 14,033 миллиона тонн.