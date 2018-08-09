ПЕТРОЗАВОДСК, 9 авг — ПРАЙМ. Работникам Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), находящегося в стадии консервации, предложили вакансии на другом предприятии "Русала", сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства региона.

"У нас достигнута договоренность с руководством НАЗа и "Русского радиатора", что базовым является желание обеспечить новые рабочие места для работников НАЗа, но если к 1 сентября вопросы с персоналом не будут решены за счет желающих из Надвоицкого алюминиевого завода, то "Русский радиатор" откроет свободный набор работников на предприятие", — сказал Парфенчиков.

По его словам, на заводе "Русского радиатора" в настоящее время в наличии 23 вакансии, а к началу 2019 года откроется дополнительно 120 рабочих мест.

ООО "Русский радиатор" — зарегистрированный резидент территории опережающего социального-экономического развития "Надвоицы". Запуск производства перенесен на I квартал 2019 года в связи с необходимостью получения заключения Ростехнадзора о завершении строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительство предприятия планируется закончить к концу 2018 года, в эти же сроки произойдет запуск трех машин. Еще три машины должны поступить на завод в первом полугодии 2019 года.

"Русал" из-за санкций начинает консервацию Надвоицкого завода в Карелии >>

К "Русал" из-за санкций в августе начинает консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии. После введенных США санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок.

Как сообщала компания, сотрудники не пострадают — "Русал" будет использовать индивидуальный подход к трудоустройству.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.