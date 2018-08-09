МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Текущая волатильность на рынках РФ связана как с новостями о возможных новых санкциях США, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, но российская экономика в последние годы стала устойчивее к внешним шокам, а финансовые власти имеют все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости готовы их использовать, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Российская валюта в среду под угрозой новых санкций, которые могут затронуть внутренние активы, финансовые институты, сырьевые проекты и суверенный долг, возглавила список аутсайдеров среди валют развивающихся стран, сильно ослабив позиции к доллару. Движение в рубле перекликалось с продажами на рынке акций и в сегменте суверенного долга. Ситуация осложнилась дополнительными заявлениями о введении ограничений против России в связи с "делом Скрипалей". В четверг ослабление рубля к доллару продолжилось.

"Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках", — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений.

"Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", — заявил Силуанов.