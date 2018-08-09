МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 августа, снизилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста числа заявок на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 220 тысяч. Индикатор предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 1 тысячу — до 219 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 4 августа, уменьшилось на 500 штук с пересмотренного показателя прошлой недели — до 214,25 тысячи. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения — до 214,75 тысячи с 214,5 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июля, выросло на 29 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели — до 1,755 миллиона человек. Индикатор предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения на 2 тысячи — до 1,726 миллиона с 1,724 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.