МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% и по состоянию на 3 августа составили 458 миллиардов долларов против 459,5 миллиарда долларов на 27 июля, сообщил Банк России.

"Международные резервы на 3 августа составили 458 миллиардов долларов США, сократившись за неделю на 1,5 миллиарда долларов США, или на 0,3%, в результате отрицательной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.