МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился до 21,5 миллиарда долларов США с 8,7 миллиарда долларов США в январе-июле 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.