ГОРКИ, 9 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение передать долг концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) "Ростеху" на рыночных условиях, после чего "Ростех" передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Внешэкономбанк как основной кредитор с конца октября 2017 года проводит процедуру банкротства концерна, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.

"Сегодня принято ключевое решение, что долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценивается по рынку. Таким образом законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается "Ростеху", государственной корпорации. Затем "Ростех" определит частного инвестора для гражданского дивизиона концерна "Тракторные заводы", военным подразделением будет заниматься самостоятельно, тем подразделением, которое участвует в обеспечении гособоронзаказа и по другим проектам", — сказал Шувалов по итогам набсовета ВЭБа.