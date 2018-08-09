МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений превышает годовые инвестиции компаний и не учитывает их долговую нагрузку, сообщил журналистам основной бенефициар "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), президент ассоциации "Русская Сталь" Владимир Лисин через своего представителя.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Путину.

"Представленное предложение вызывает много вопросов. Например, для справедливого расчета необходимо по-другому рассчитывать налоговую нагрузку. В базу расчета нельзя включать выручку компаний в зарубежных юрисдикциях, в которых совершенно иное налогообложение. Налоговая нагрузка должна рассчитываться не от выручки, а от прибыли компании, которая является источником инвестиций, дивидендов и выплат государству", — отмечает Лисин.

Кроме того, по его словам, предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить. Также не учитывается, сколько компания инвестировала раньше, возвращая деньги в производство и повышая рентабельность, и сколько ей нужно инвестировать в будущем.

"В результате возникает риск снижения инвестиций и конкурентоспособности. Планируемое изъятие у компаний черной металлургии на уровне 250 миллиардов рублей в год – больше общих инвестиций сектора за 2017 год – 170 миллиардов рублей", — сообщает он, добавив, что надеется на серьезное обсуждение инициативы.