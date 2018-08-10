МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу в Камчатском крае проведет заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает пресс-служба кабмина.

"Заседание пройдет на территории Кроноцкого заповедника", — говорится в сообщении. Кроме того, в рамках рабочей поездки на Камчатку Медведев проведет встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

В частности, в повестке заседания — вопросы реализации крупнейших инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развития экологического туризма. В заседании примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер РФ Константин Чуйченко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр науки Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский, а также главы регионов и руководители предприятий.

В июне Медведев подписал распоряжение о направлении на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиардов рублей в течение трех лет. Как сообщал премьер-министр, 21 миллиард должен поступить в бюджет девяти регионов уже в текущем году.