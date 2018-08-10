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МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу в Камчатском крае проведет заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает пресс-служба кабмина.

"Заседание пройдет на территории Кроноцкого заповедника", — говорится в сообщении. Кроме того, в рамках рабочей поездки на Камчатку Медведев проведет встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

В частности, в повестке заседания — вопросы реализации крупнейших инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развития экологического туризма. В заседании примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер РФ Константин Чуйченко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр науки Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский, а также главы регионов и руководители предприятий.

В июне Медведев подписал распоряжение о направлении на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиардов рублей в течение трех лет. Как сообщал премьер-министр, 21 миллиард должен поступить в бюджет девяти регионов уже в текущем году.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

В рамках развития Дальневосточного региона власти запустили программу "дальневосточный гектар" по бесплатному предоставлению земельных участков для привлечения трудовых ресурсов в регион.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. По данным федеральной информационной системы "На дальний восток.рф", Якутия — в тройке лидеров по количеству поданных заявлений, наряду с Приморским и Хабаровским краями.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

В Минвостокразвития ранее рассказали, спрос на "дальневосточный гектар" за последние полгода стабилен — держится на отметке около 2 тысяч заявок ежемесячно.

По данным министерства, 80% из числа подавших заявки на получение "дальневосточного гектара" составляют жители Дальневосточного федерального округа, остальные 20% — жители других регионов РФ. По активности подачи заявок на первом месте регионы Дальнего Востока, на втором месте Москва и Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом и пятом — Краснодарский край и Свердловская область.

В сентябре Госдума планирует рассмотреть поправки в программу. Среди них – упрощение процедуры получения разрешения на строительство и возможность получения еще одного гектара.

Также будет рассмотрено право на досрочное оформление "дальневосточного гектара" в собственность в случае его успешного освоения.

Кроме того, готовятся предложения, позволяющие гражданам брать еще одни гектар, если владелец освоил и подтвердил освоение первого гектара.

УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Развитие региона также требует решения вопросов с энергоснабжением. Строительство АЭС на Дальнем Востоке должно решить не только ряд проблем с энергоснабжением, но и сделать экономику региона более конкурентноспособной, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В январе этого года Главгосэкспертиза одобрила проект постройки российской плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". ПАТЭС предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.

"Я думаю, нужно очень серьезно пообсуждать в правительстве и с Росатомом строительство атомной электростанции, которая может обеспечить самой дешевой электроэнергией, что повысит конкурентоспособность продукции. Нужно сюда подтягивать металлургические предприятия. Нужно ставить заводы и катать здесь прокат. Это даст серьезный толчок развитию Дальнего Востока", — сказал Борисов в ходе открытия международного дальневосточного морского салона.

Кроме того, на декабрь 2019 года намечен запуск в работу строящейся ТЭЦ в городе Советская Гавань.

СУБСИДИДОРОВАНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК

Острым остается и вопрос цен на авиаперелеты на Дальний Восток. В конце июня глава государства поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста.

По мнению Федеральной антимонопольной службы, ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство.

В настоящее время служба проводит второй этап анализа ценообразования авиакомпаний. По результатам анализа полученных сведений, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

В совою очередь Росавиация дополнительно направит на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток еще 152 миллиона рублей, таким образом, общая сумма допфинансирования составит 625 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты — из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву. Таким образом, российские авиакомпании, и прежде всего "Аэрофлот", смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене (в одну сторону).

Период выполнения субсидируемых полетов по маршрутам между городами Дальнего Востока и центральной частью России, а также внутри ДФО — с 1 марта по 1 декабря 2018 года.

В марте правительство РФ объединило программы субсидирования внутренних авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток. На общую программу бюджет РФ в 2018 году выделит 3,8 миллиарда рублей.

ЭКОТУРИЗМ

Развитие регионов также предполагает и развитие экотуризма, чему власти уделяют серьезное внимание. В начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании национального парка "Ленские столбы" в Якутии. Он отметил, что этот парк ранее был включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО, так как на территории парка есть растения, которые не встречаются нигде в мире, также он является местом обитания редких животных и птиц.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, нацпарк "Ленские столбы" — 55-й в заповедной системе РФ. На его территории обитает 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе ряд видов занесены в Красную книгу. При этом сами "Ленские столбы" являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Данный природный комплекс входит в мировой список геологических объектов, подлежащих охране.

Вице-премьер добавил, что к 2024 году планируется создать в РФ не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и увеличить численность редких животных на 3,5 тысячи особей.

Минприроды также разработало приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть", цель которого — создать механизмы сохранения, восстановления и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, в связи с растущим интересом ко внутреннему экологическому туризму в России.

Развивать экотуризм предполагается на базе 22 особо охраняемых природных территорий, к программам по развитию будут привлечены иностранные эксперты. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов РФ Сергей Донской, к маю 2018 года данные программы должны быть сформированы.

В результате выполненных мероприятий Минприроды ожидает трехкратное увеличение территорий, располагающих инфраструктурой для экологического туризма, в перспективных для развития туризма регионах: Северный Кавказ, Прибайкалье, Забайкалье, Горный Алтай, Арктика, добавил министр.

Иностранцы также проявляют серьезный интерес к проектам в сфере туризма, в том числе на Байкале. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорил об интересе со стороны китайских инвесторов.