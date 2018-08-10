МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Даже самый жесткий вариант санкций США, запрещающих долларовые расчеты для российских госбанков, не помешают экспортерам из РФ продавать нефть, считают опрошенные агентством "Прайм" экономисты.

На прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Расчеты за нефть в Европе ведутся в долларах, но в этом случае ограничение со стороны США можно обойти, сказал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ. Европейских банков американские санкции не касаются, а это значит, что выручка экспортеров может быть переведена в российский банк, не подпадающий под американские ограничения.

ВАРИАНТОВ МНОГО

Если госбанки лишатся возможности проводить операции в долларах, выстраивать цепочку платежей за энергоресурсы через, к примеру, азиатские банки — плохая идея, считает Вьюгин. Гораздо более выгодным в такой ситуации видится уход энергокомпаний из госбанков, открытие счетов в частных банках и получение платежей на эти счета от европейских кредитных организаций.

"Экспортер, скажем поставил газ или нефть, например, немецкой компании. Компания заплатила на счет российских экспортеров в иностранном банке как правило, потому что там у них тоже есть. А затем с этого счета в иностранном банке российская компания-экспортер может перевести деньги в российский банк", — сказал Вьюгин.

При такой схеме компания могла бы вообще отказаться от перевода средств на счета в Россию, но ей нужны рубли для проведения бизнес-процессов в стране, уверен профессор. Тем не менее, санкции против госбанков могут привести к тому, что экспортеры будут аккумулировать основную часть выручки за рубежом — Вьюгин объясняет это тем, что частные банки в России могут выглядеть "токсичными" на фоне европейских коллег.

Создать механизм, при котором для экспортеров ничего не изменится, а валютные риски будут минимизированы, достаточно легко, отмечает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. Эксперт считает, что это исключительно "технический вопрос", потому что мировая финансовая система накопила достаточно много способов выгодного обмена валюты между "тяжеловесами" рынка.

"Можно открывать зеркальные счета в российских и нероссийских банках. Европейский банк откроет в российском банке счет в евро, в него будет депонировать условная нефтяная компания эквивалент своей валютной выручки. При этом будет заключено некое своп-соглашение по обменным операциям, которые так или иначе будет хеджировать при этом возникающий валютный риск", — сказал Пивень.

Есть много других способов, добавляет он. К примеру за вырученную от продажи нефти валюту можно покупать облигации, которые затем можно размещать в какие угодно банки. А вот на прекращение торговли и всех операций по сделкам с российскими экспортерами Европа не пойдет даже если США введут санкции против конкретных российских компаний, уверены оба эксперта.

"Это возможно, но я не думаю, что дойдет до того, что по отношению к российским поставщикам нефти в Европу будут такие санкции введены. Европа с этим точно не согласится. Она по крайней мере тогда будет платить в евро и просто отрежет долларовый счет от этих компаний", — сказал Вьюгин.