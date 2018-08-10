МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития видит риск ускорения инфляции в РФ во втором полугодии из-за ослабления рубля в августе, но этот фактор будет ограничен, следует из доклада министерства "Картина инфляции. Август 2018 года".

"Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию", — отмечает министерство.

По оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен в августе будут находиться на околонулевом уровне — минус 0,1-0% месяц к месяцу.

При этом инфляция в годовом выражении увеличится до 2,9-3,1 процента из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция в 0,5 процента.

Также по прогнозу МЭР, рост мировых цен на пшеницу и снижение урожая зерна в мире могут увеличить инфляцию в РФ в 2018 году на 0,2-0,3 процентного пункта.

"Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля) является основным риском для продовольственной инфляции, в то время как более низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал", — говорится в обзоре.

"Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 процентного пункта в текущем году", — добавляет министерство.

Минэкономразвития указывает, что по прогнозам Международного совета по зерну (IGC) на конец июля, мировой сбор зерна в 2018 году может составить 2,059 миллиарда тонн (прогноз снижен на 18 миллионов тонн по сравнению с оценкой на начала июля), пшеницы — 721 миллиона тонн (снижение на 16 миллионов тонн).

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит в пределах 100 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.