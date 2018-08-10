МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами, заявил ЦБ РФ. Регулятор указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина.

"Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", — говорится в сообщении Банка России.

За две предыдущие торговые сессии, 8 и 9 августа, доллар и евро подскакивали на 5% каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом, в том числе валютном рынке. В частности, для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме", — заявил регулятор.

Согласно данным на сайте ЦБ, объем покупки им валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина в среду, 8 августа, был вдвое меньше планового объема — 8,4 миллиарда рублей. Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — рекордные 383,2 миллиарда рублей.

"Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", — заключил регулятор.