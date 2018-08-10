МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2018 года, по первой оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном — на 0,4%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Объем промышленного производства в Великобритании в июне вырос на 0,4% по сравнению с маем, а в годовом выражении — поднялся на 1,1%.

Показатель месячного роста совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, тогда как по сравнению с прошлым годом ожидался рост на 0,7%.