МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Помощник президента Андрей Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предлагает поручить правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет предприятий металлургии, нефтехимических компаний и производителей удобрений. По его мнению, они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год, отмечает Белоусов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Путин уже поручил правительству проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей. При этом президент пока не планирует проводить отдельную встречу с представителями бизнеса по ситуации в металлургической отрасли, добавил Песков.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", негативно оценили идеи помощника президента. По их мнению, изъятие допдоходов у предприятий приведет к уходу инвесторов и падению инвестиций

НЕГАТИВНЫЙ СИГНАЛ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение Белоусова. В заявлении указывается, что некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. Кроме того, в РСПП считают, что при расчете налоговой нагрузки перерабатывающих компаний необходимо учитывать и неналоговые платежи и социальные отчисления. Данные большинства компаний из списка Белоусова не соответствуют их финотчетности, подчеркнули в РСПП.

"Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране. Девальвация, как причина образования сверхдоходов, имела ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний", — говорится в комментарии РСПП.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев также указывает на ошибки в расчетах в письме Белоусова. "Сам подход к оценке представляется весьма сомнительным. Сомнительным выглядит сопоставление налогов и выручки. Налоги платят не с выручки, а с прибыли. Корректнее было бы, раз уж сравнивается положение горно-металлургической и нефтегазовой отраслей, подойти со стороны сравнения ставок НДПИ. Как раз через НДПИ и можно изымать в бюджет излишки ресурсодобывающих отраслей. Но делать это нужно с учетом денежного потока и инвестиционного потока предприятий. Иначе, из высокорентабельных предприятия можно быстро превратить их в нерентабельные", — говорит Калачев.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова объясняет появление письма тем, что власти ищут средства для пополнения бюджета в следующем году для финансирования майских указов президента. По ее словам, эту инициативу выполнить будет сложно: металлургический сектор испытывает давление от санкций. Кроме того, поскольку эти сектора не консолидированы, повышение налоговой нагрузки потребует выработки конкретных мер для каждой отдельной компании.

"В целом мы считаем, что новость больше указывает на неопределенность вокруг бюджета, чем является угрозой для компаний", — говорит Орлова.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев назвал предложение Белоусова довольно неожиданным и странным, учитывая тот факт, что министр финансов еще в июне говорил о том, что кроме роста НДС с 18 до 20%, другого повышения налогов не будет. Тезис о постоянстве налоговой нагрузки не раз звучал также в выступлениях Путина, напоминает Ермолаев.

"Возможно, что теперь появились опасения замедления экономического роста в России в ближайшие годы в связи с общим замедлением роста в мире. Одним из главных факторов этого являются разворачивающиеся торговые войны между США и Китаем и другими странами. В результате, упадут запланированные ранее налоговые поступления. Кроме того, сохраняется высокая неопределенность с антироссийскими санкциями", — отмечает Ермолаев.

Аналитики "Атона" не удивлены поисками дополнительных средств у металлургов. "Многие российские металлургические компании в настоящий момент имеют низкую долговую нагрузку, а их дивидендная доходность превышает 10%, поэтому внимание правительства к сектору неудивительно", — сказано в комментарии "Атона".

"Действительно, доходы обсуждаемых отраслей в последние годы значительно выросли. В результате компании стали регулярнее платить дивиденды и распределять на них все большую долю прибыли. Это стало возможным из-за роста цен на продукцию (не у всех – с удобрениями сейчас непросто), и, в большей степени, из-за ослабления курса рубля, так как речь идет об экспортно-ориентированных отраслях", — говорит Калачев.

По его словам, в значительной степени позитивный результат был обеспечен инвестициями предыдущих лет, сделанными в модернизацию и расширение производства. Не всем перечисленным предприятиям государство оказывало помощь, тем не менее, сейчас, когда инвестиции дают отдачу, государство хочет "снять пенку". Естественно, что ни менеджменту, ни акционерам такой подход не кажется справедливым.

ДАВЛЕНИЕ НА МЕТАЛЛУРГОВ

После публикации письма Белоусова пятничные торги открылись падением акций металлургических компаний на 3-5%. В частности, на Московской бирже акции "Норникеля" (предлагается изъять 114,2 млрд рублей) снижались на 4,1%, акции "Северстали" (43,31 млрд) — на 3,3%, бумаги НЛМК (20,89 млрд) теряли 3,4%, ММК (17,3 млрд) — 2,5%. Акции "Полюса" (58,19 млрд) дешевели на 4,6%.

"Утечка документа, да еще с визой президента, произвела негативное воздействие на фондовый рынок, особенно на сектор бумаг горно-металлургической и химической отраслей. Реализация этих предложений, каким бы ни был ее механизм, нанесет удар по свободному денежному потоку компаний, сократит их инвестиционные возможности, приведет к падению дивидендной доходности акций и, что естественно, — снижению капитализации", — считает Калачев.

В РСПП посчитали, что инициатива по изъятию допдоходов не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка.

"Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний", — сказано в комментарии РСПП.

"Потенциальное повышение налогов отрицательно скажется на инвестиционном профиле и прогнозам по дивидендам. Идея приравнять рентабельность сектора к рентабельности нефтегазовых компаний выглядят особенно жесткой и потенциально может отбить у компаний стремление к повышению рентабельности, а также привести к уходу инвесторов из сектора", — считают в "Атоне".

По словам Ермолаева, вариантов изъятия дополнительных доходов предприятий много — это может быть и специальный "налог на сверхприбыль", но в этом случае нужно точно определить, что считать "сверхприбылью", а это очень спорный вопрос.

"Уже сейчас поступили возражения от металлургов о том, что нельзя ориентироваться на результаты худших по рентабельности нефтяных компаний, как это сделано в предложении Белоусова. Кроме того, компания может быть более эффективной не только благодаря росту мировых цен на свою продукцию, но и более эффективной работе. Как отделить друг от друга эти эффекты?", — задает вопрос Ермолаев.

По его словам, повышение НДПИ и возвращение экспортных пошлин — возможные варианты. Но в целом подход к каждой компании может быть избирательным. Например, у государственных компаний можно просто брать больше денег в виде дивидендов.

Калачев выразил сомнение в реализуемости предложения Белоусова. "Я сомневаюсь, что это предложение будет реализовано в той форме, в которой опубликовано", — заключил эксперт.