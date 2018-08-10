МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Хотя власти КНР выполнили угрозу ввести 25-процентные пошлины на американские поставки стоимостью 16 млрд долларов, в список облагаемых товаров не попала нефть.

Первоначально нефть фигурировала в списке товаров, которые могли быть обложены пошлинами в ответ на тарифы, вводимые в США администрацией Трампа. Первоначальный список был представлен в июне. Подобное развитие ситуации угрожало разрушить крепнущую китайско-американскую нефтяную связь: за последние два года Китай превратился в крупнейшего импортера американской нефти. В 2017 году Китай импортировал пятую часть от общего объема зарубежных поставок нефти из США, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Однако в окончательный список, обнародованный в среду, нефть уже не попала. В министерстве торговли КНР не объяснили этого, а также не ответили на просьбу дать комментарии. В заявлении, сопровождавшем ввод ответных пошлин, власти КНР назвали меры США "безосновательными". Там также сообщалось, что Китай был вынужден ответить, "чтобы защитить свои легитимные права и интересы в рамках многосторонней торговой системы". Ответные пошлины, введенные Китаем, вступят в силу 23 августа.

Как полагают аналитики и отраслевые эксперты, решение не облагать импорт американской нефти пошлинами, возможно, означает, что власти Китая учитывают замедление собственной экономики, а также легкость нахождения новых покупателей нефти для США. Но больше всего, вероятно, учитывался рост зависимости Китая от импорта нефти. В настоящее время Китай удовлетворяет 70% своих потребностей в энергоносителях за счет импорта, а Международное энергетическое агентство ожидает роста этого показателя до 80% к 2040 году.

"Если Китай решит обложить пошлинами импорт нефти, он навредит себе же", – считает Шейн Оливер, аналитик AMP Capital Markets.

"Китайская экономика в огромной мере зависит от нефти", – добавляет аналитик.

Хотя объем нефти, которую Китай приобретает у США, за последние два года вырос примерно в 200 раз, на американскую нефть приходится лишь 3% от китайского импорта. Крупнейшими поставщиками нефти в КНР являются Россия и Саудовская Аравия.

В основном США экспортируют легкую малосернистую нефть, уже почти два года предлагаемую с дисконтом по отношению к среднесернистой нефти, которую Китай, как правило, закупал у других стран. Среднесернистая нефть требует более глубокой переработки и менее экологична.

Между тем в последние годы НПЗ в Азии, в том числе в Китае, начали переоборудовать свои заводы для переработки американской нефти. Если Китай откажется от американской нефти, ее будут приобретать другие азиатские страны.

“Легкая малосернистая нефть из США не исчезнет с рынков, — отметил Эрик Норланд, старший экономист CME Group. – Если она не будет поставляться в Китай, ее будут больше импортировать другие страны Азии, а также других регионов мира”.

Эксперты нефтяной отрасли также отмечают, что Китай, возможно, создает условия, чтобы продолжать импортировать иранскую нефть, несмотря на ожидаемое восстановление санкций США в ноябре.

“Введение Китаем пошлин на импорт американской нефти могло бы понизить вероятность получения КНР специального разрешения у США на покупку иранской нефти, — отметил Дэн Эберхарт из нефтесервисной компании Canary LLC, расположенной в штате Колорадо. – В этом случае Китай рисковал бы еще больше ухудшить отношения с США".