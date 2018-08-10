МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал ускорение роста ВВП во II квартале до 1,8%, что совпадает с оценкой Минэкономразвития, следует из сообщения Росстата.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8 процента", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минэкономразвития дало такую же оценку роста ВВП во втором квартале. По итогам полугодия этот показатель вырос на 1,7%, сообщало министерство.

По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале составил 1,3% в годовом выражении.