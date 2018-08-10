МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал ускорение роста ВВП во II квартале до 1,8%, что совпадает с оценкой Минэкономразвития, следует из сообщения Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8 процента", — говорится в сообщении ведомства.
ЦБ: Проведение ЧМ по футболу ускорило годовой рост ВВП РФ во II квартале на 0,1–0,2 п.п.
Ранее Минэкономразвития дало такую же оценку роста ВВП во втором квартале. По итогам полугодия этот показатель вырос на 1,7%, сообщало министерство.
По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале составил 1,3% в годовом выражении.