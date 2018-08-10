АНКАРА, 10 авг — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону экономические и торговые отношения между двумя странами, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в пятницу.

"Сегодня наш президент во время мероприятий в Байбурте провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями о двусторонних торгово-экономических отношениях, а также обсудили ситуацию в регионе. Они с удовлетворением отметили, что эти отношения развиваются в положительном ключе. Они также положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие событий в Сирии в свете реализации астанинских соглашений.