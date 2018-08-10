КАИР, 10 авг /ПРАЙМ/. Центробанк Ирака уведомил коммерческие банки о запрете на проведение транзакций в долларах с иранскими кредитными учреждениями в связи с вступившими в силу санкциями США.

"Принято решение о запрете использования доллара с отделениями иранских банков", — говорится в уведомлении Центробанка.

При этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном, что, по его данным, "зависит от требований Центробанка Европейского союза и соответствующих банков-корреспондентов".

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиарда долларов. Помимо продуктов питания, Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику.