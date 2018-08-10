МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по энергетическому спору РФ с Евросоюзом является взвешенным и скорее положительным для России, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Правительство РФ в 2014 году решило оспорить в ВТО применение ЕС правил третьего энергопакета. По мнению РФ, меры регулирования на газовом и энергетическом рынке ЕС, которые и устанавливает третий энергопакет, приводили к дискриминации российского газа и проектов "Газпрома" в регионе, в частности, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.

Ранее в пятницу был опубликован доклад третейской группы ВТО, в рамках которого вынесено решение по спору России с ЕС и его государствами-членами о правомерности отдельных мер энергетической политики Евросоюза. Минэкономразвития РФ со своей стороны заявило, что ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора.

"В целом решение можно охарактеризовать как взвешенное и скорее положительное для России, учитывая то, что разбирательство было инициировано российской стороной. С оценкой Минэкономразвития можно согласиться. Главное достижение — это то, что ограничения, связанные с загрузкой внутреннего европейского газопровода Opal российским газом, были признаны неправомерными… в прошлом они применялись, что снижало загруженность газопровода "Северный поток"… Теперь можно надеяться, что подобных проблем не возникнет — в том числе, с "Северным потоком-2", — сказал Маринченко.

Более того, тот факт, что ВТО не поддержала позицию России по принципам действия третьего энергопакета в части разделения добычи и транспортировки газа (unbundling) Маринченко считает нейтральным для "Газпрома". "Это (решение ВТО по unbundling) неудивительно – unbundling является ключевым принципом функционирования европейского рынка газа. Для "Газпрома" это нейтральная новость. "Северный поток-2" выведен из-под действия третьего энергопакета, так что в этой части проблем с его реализацией возникнуть не должно", — сообщил он.

"Решение ВТО и реакция на него российской и европейской стороны является примером цивилизованного способа решения коммерческих споров и конструктивного диалога, который по-прежнему возможен, несмотря на политические разногласия и достаточно напряженную ситуацию на международной арене", — резюмировал эксперт.