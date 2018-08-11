МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем транзакций по счетам юрлиц в некоторых сегментах экономики вырос почти на треть в период проведения в России Чемпионата мира по футболу, сообщил в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

"Чемпионат мира принес хорошие результаты. Объем транзакций по счетам юридических лиц в определенных сегментах вырос почти на треть. Так, например, обороты по счетам гостиниц, кафе и ресторанов, где проходил чемпионат мира, выросли на треть", — сказал Попов.

В то же время обороты в некоторых отраслях выросли в несколько раз. "Обороты транспортных компаний – авиаперевозчики, железная дорога, такси – выросли в 5 раз в период с 15 июня по 14 июля по сравнению с аналогичным периодом в мае–июне", — указал он.

Ранее в июле аналитики Сбербанка подсчитали, что общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата мира по футболу составили около 1,5 миллиардов долларов. Самыми популярными статьями расходов иностранных гостей в РФ стали отели и рестораны, а наибольший всплеск расходов отмечен в спортивных товарах.