АКТАУ (Казахстан), 12 авг /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в воскресенье, что соглашения о разграничении дна Каспийского моря, подписанные между Баку, Астаной и Москвой, заложили основу для достижения всеобъемлющих договоренностей, составляют важную часть правового статуса Каспийского моря.

В казахстанском городе Актау началась встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Вопросы определения правового статуса Каспийского моря всегда находятся в центре нашего внимания. С этой точки зрения мы придаем большое значение соглашениям о разграничении дна Каспийского моря, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном и Россией. Эти соглашения, заложив основу для достижения всеобъемлющих договоренностей, составляют важную часть правового статуса Каспийского моря", — заявил Алиев, выступая на саммите.

По его словам, "Азербайджан, отмечая важность охраны биологических ресурсов и окружающей среды Каспия, выступает за расширение сотрудничества и в решении экологических проблем моря в целях использования и увеличения его биологического разнообразия, природных ресурсов".

"Азербайджан — надежный сосед и партнер, и мы не раз демонстрировали это. Постоянное развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества с соседними странами — одно из основных направлений нашей внешней политики", — подчеркнул глава Азербайджана.

Первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй — 16 октября 2007 года Тегеране, третий — 18 ноября2010 года в Баку, четвертый — 29 сентября 2014 года в Астрахани.

На Астраханском саммите было подписано принципиально важное заявление президентов о принципах взаимодействия сторон на Каспии.