АКТАУ (Казахстан), 12 авг /ПРАЙМ/. Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия на саммите в Актау открывает широкие возможности для Баку и сотрудничества прикаспийских стран, некоторые пункты документа могут быть "не по душе" Западу, считает азербайджанский политолог Арзу Нагиев.

Президенты пяти прибрежных государств встретились в среду в казахстанском Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Основным итогом саммита стало подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

ЗАПАДУ НЕ ПО ДУШЕ

"Переговоры по правовому статусу Каспийского моря продолжались с 1996 года. Конечно же, в документе есть пункты, которые не придутся по душе Западу и другим странам. Думаю, главный вопрос — это сохранение военного баланса на Каспии и неприсутствие внерегиональных сил на море", — заявил Нагиев РИА Новости.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в интервью РИА Новости, что "стороны, подписывающие конвенцию, тем самым закрепляют отраженные в нем права и берут на себя вытекающие из него обязательства". Он добавил, что, "исходя из универсального принципа Pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться — ред.), нам следует твердо придерживаться тех положений, которые устанавливаются в конвенции". По его словам, "неприсутствие на Каспии вооруженных сил неприбрежных стран является одним из таких согласованных пунктов, в целом же документ провозглашает, что Каспий является зоной мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества".

В свою очередь депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что, "хотя неурегулированность статуса Каспия не помешала реализации Азербайджаном масштабных нефтегазовых проектов (Азери-Чираг-Гюнашли, Шахдениз и еще десяток заключенных с иностранными инвесторами контрактов), споры с Туркменистаном и Ираном всегда могли дойти до конфликтов и вооруженных столкновений".

"Ведь если Россия, Казахстан и Азербайджан пришли к согласию и размежевали свои интересы на севере Каспия, по южной части этого добиться до сих пор не удалось", — подчеркнул он.

ПЛЮСЫ ДЛЯ БАКУ

По словам эксперта, "на повестке дня будут находиться реализация новых экономических проектов".

"Для Азербайджана в этом аспекте открываются широкие экономические возможности, что поможет определению новых стандартов в национальном секторе, обеспечению защиты экологии Каспия", — подчеркнул он.

В интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана ранее также подчеркнул, что "прикаспийские страны уже давно успешно пользуются своими правами и в рамках международного сотрудничества создали эффективно действующую инфраструктуру по эксплуатации принадлежащих им ресурсов, сложился соответствующий этому инвестиционный климат". По его словам, "успехи наших стран обуславливают их позитивное отношение к дальнейшему развитию сотрудничества на Каспии, опираясь на имеющиеся механизмы мер доверия и партнерского взаимодействия во благо всех и каждого".

По мнению же Мусабекова, "принятие Конвенции по статусу Каспия оставляет непосредственное размежевание экономических секторов на прямые переговоры между Баку, Ашхабадом и Тегераном, но определяет необходимую правовую базу".

"Никакого равного 20-процентного дележа, на чем настаивал Иран, или раздел не по широтным, а меридиальным линиям (фантазии Туркменистана) не предусмотрено. Методика раздела по равноудаленным от границ территориальных вод сторон серединной линии. Выйти на компромиссы по данной методике можно и перевести споры в сотрудничество и совместную разработку лежащих на линии соприкосновения секторов месторождения совместно", — заключил он.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.