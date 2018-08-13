АНКАРА, 12 авг /ПРАЙМ/. Резкое падение курса турецкой лиры по отношению к доллару является очевидной атакой, правительство подготовило план действий против нее, который будет объявлен в понедельник, заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

"То, что происходит с курсом лиры – это очевидная атака. Мы подготовили план действия против колебания валютного курса, который будет объявлен утром в понедельник", — заявил Албайрак в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что правительство не планирует принудительно переводить в лиры валютные вклады.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Как сообщило агентство Рейтер, по состоянию на 22.03 12 августа в азиатско-тихоокеанском регионе курс составил 7,06 лиры за доллар, несколько ранее достигнув 7,24 лиры за доллар. Таким образом, с начала года лира потеряла около 40% своей стоимости.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".