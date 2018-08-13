(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Статус по морю гулял — Вчера президенты пяти государств — России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана — поставили точку в вопросе о правовом статусе Каспийского моря, который возник после распада СССР и на решение которого потребовалось несколько десятилетий. О том, как в казахстанском Актау подписывался эпохальный документ, рассказывает специальный корреспондент "Ъ".

— Запрет на вклады скрыт на сайте — Разбирательства вкладчиков рухнувших банков с Агентством по страхованию вкладов в ближайшее время не станут проще. АСВ зачастую отказывает в выплатах, если о финансовых проблемах банка было известно на момент открытия в нем вклада. При этом ключевым всегда был вопрос, насколько общедоступной был такая информация. Порядок, по которому Банк России планирует раскрывать сведения о надзорных мерах в отношении банков, проблему не решает — найти нужные данные на сайте регулятора неподготовленному гражданину практически невозможно.

— Страховщики торопятся на пенсии — Как стало известно "Ъ", Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к ЦБ с предложением уравнять права страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в части допуска к индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) граждан. Страховщики хотят попасть в эту систему в 2020 году еще на этапе формирования ИПК и получить лицензии на осуществление пенсионной деятельности, что открыло бы им доступ к 2,6 трлн руб. накоплений, аккумулированных сейчас в НПФ. В самих фондах скептически отнеслись к инициативе ВСС, заявив, что страховщикам не хватит опыта работы в пенсионной сфере.

— Так не продавайся же ты никому — Внешэкономбанк (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний Проминвестбанк (ПИБ) на Украине. Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. Госкорпорация склоняется к закрытию Проминвестбанка, но окончательное решение будет принято в ноябре. Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб.

— Налоговые маневры нервируют соседей — У Москвы и Минска вновь появились разногласия в нефтегазовой сфере: в конце минувшей недели нашлись сразу два повода для обсуждения беспошлинных поставок в Белоруссию российской нефти. Сообщения СМИ о приостановке кредитования Белоруссии опроверг российский Минфин, но официальные заявления белорусской стороны о намерении поднять на государственном уровне вопрос о компенсации $300 млн (20 млрд руб), выпадающих с 2019 года из бюджета республики из-за налогового маневра в РФ, пока остались без реакции Москвы.

— Продовольственная дефляция самоустраняется — Банк России и Минэкономики опубликовали свои обзоры августовской инфляции. Из них следует, что осенней дефляции, традиционно возникающей из-за удешевления продовольствия, в 2018 году может не быть. Причины: эффект низкой статистической базы 2017 года; риск роста продовольственных цен (удорожание зерновых на внешних рынках из-за низкого урожая добавит инфляции 0,2-0,3 процентного пункта) и "досрочное" повышение цен перед увеличением ставки НДС. Влияние на цены начавшейся новой девальвации рубля также будет заметным, но точно оценить его пока сложно.

— "Единая Россия" даст советы Госдуме по пенсионной реформе — 20 августа на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций "Единой России" обобщат предложения регионов ко второму чтению пенсионной реформы. Как заявил "Ъ" секретарь генсовета Андрей Турчак, по итогам мероприятия "партия даст своей думской фракции рекомендации к слушаниям", которые состоятся в Госдуме 21 августа. При этом на Охотном Ряду говорят, что задача присутствующих на слушаниях депутатов — послушать гражданское общество и экспертов. На слушаниях запланированы пока выступления только лидеров фракций.

— На Дубненском машзаводе ищут виновных в срыве госконтрактов — Как стало известно "Ъ", руководство Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ; входит в концерн "РТИ") предпринимает шаги, чтобы избежать возможного срыва гособоронзаказа. По сведениям "Ъ", речь идет о трех контрактах, заключенных в 2016-2017 годах и подразумевающих поставку компонентов для крылатых ракет, а также создание новых изделий. Гендиректор ДМЗ Егор Соловьев издал приказ о поиске и наказании виновных в сложившейся ситуации, но сам он заверил "Ъ", что контракты будут исполнены в срок.

— Обрушение казармы потерпевшие оценят в Омске — Как стало известно "Ъ", после завершения следственных действий по уголовному делу об обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске, в результате которого погибли 24 военнослужащих, к ознакомлению с материалами расследования приступили потерпевшие. Вначале следствие намеревалось провести эту процедуру в Москве, хотя большинство родственников жертв трагедии проживает в Омске, однако их представителю удалось добиться отмены этого решения. В ходе следствия потерпевшие просили исключить бывшего начальника учебного центра полковника Олега Пономарева из числа обвиняемых и дать уголовно-правовую оценку действиям АО "Славянка", занимавшегося обслуживанием объектов Минобороны. В удовлетворении этих прошений им было отказано.

— Лесные пожары наступают с северо-запада — Площадь действующих лесных пожаров на территории России составляет более 1,9 млн га. Как и в прошлом году, сильнее всего этим летом горит Якутия: по последним данным информационной системы Рослесхоза, на регион приходится более 1,4 млн га площади пожаров. Однако в 2018 году из-за аномальных погодных условий природные возгорания зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе. Эксперты отмечают, что крупных лесных пожаров не было на этих территориях уже несколько лет. По их словам, из-за климатических изменений огонь все чаще будет возникать в тех регионах, где пожаров раньше не было.

— Задания ЕГЭ проверит суд — Сегодня в Новосибирске суд приступает к рассмотрению иска об оспаривании результата ЕГЭ по обществознанию. Юристы и представители образовательного сообщества называют процесс беспрецедентным: ранее суды рассматривали только дела о нарушении регламента проведения экзамена. Иск к региональному министерству образования подал выпускник гимназии, который не согласен с решением экспертов, признавших ответ неверным из-за того, что школьник сослался на учебник Высшей школы экономики, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе.

— "Брежневским" облигациям установили обманный курс — Как стало известно "Ъ", Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления скандально известного Витас-банка Наталье Городковой. Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.

— В меру своей ограничительности — Анонсированные на минувшей неделе новые санкции США против РФ свидетельствуют: российско-американские отношения входят в новую фазу эскалации, которую премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "полноценной торговой войной". Анализируя, какие изменения произойдут в российской экономике и жизни граждан, а также в международных отношениях, политики, дипломаты и эксперты моделируют самые разные сценарии. По просьбе "Ъ" ведущие российские и иностранные эксперты ответили на три вопроса: 1) что происходит? 2) каким будет ответ Кремля? 3) каковы возможные последствия санкций для России и мира?

— Синьцзян стал воспитательным полигоном — Около миллиона уйгуров (мусульманское меньшинство Китая) были без суда и следствия заключены в "лагеря перевоспитания", заявили в пятницу представители Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Правительство КНР отрицает существование подобных учреждений, но многочисленные очевидцы свидетельствуют об обратном. Собеседник "Ъ", часто бывающий в Синьцзяне, рассказал о том, как выглядят "лагеря перевоспитания" и за что в них можно оказаться.

— Шопингу урезали площади — Рынок торговой недвижимости в крупных городах России перестал расти: под влиянием кризиса девелоперы остановили строительство новых объектов. Теперь застройщикам придется осваивать города поменьше, а в Москве конкурировать за транспортно-пересадочные узлы, где разрешено создавать торговые площади.

— "М.Видео-Эльдорадо" изучит контакты — Крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" создает центр компетенций в области аналитики больших данных и машинного обучения. Благодаря этим технологиям компания рассчитывает получить до 5 млрд руб дополнительного оборота за пять лет. Аналитику Big Data для выбора локаций магазинов и управления ассортиментом уже используют практически все крупные ритейлеры электроники.

— Сжатая полоса рынка — Рынок сельхозмашиностроения во втором квартале замедлил падение до 23% с 27% в январе-июне. В отрасли по-прежнему говорят о низких доходах аграриев, в Минпромторге отмечают снижение импорта, "проигрывающего конкуренцию" российским заводам. При этом на фоне спада российские концерны требуют увеличения их господдержки, тогда как иностранцы говорят, что ограничение конкуренции сделает технику менее доступной для аграриев.

— Инвесторы уходят от санкций — Очередная волна американских санкций — уже не только против России, но и против Турции — ударила и по странам Европы. Валюты стремительно теряют позиции против доллара, а фондовые индексы идут вниз. Российский фондовый рынок показал на прошлой неделе не самый худший результат.

— У отчетности НПФ закончились сроки — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не знают, когда им раскрывать свою бухгалтерскую отчетность. Прежние нормы о сроках публикации информации, установленные регулятором, утратили силу, новые — только разрабатываются. НПФ публикуют отчетность согласно старым требованиям или неформальным рекомендациям ЦБ. Впрочем, такая ситуация дает возможность отдельным участникам рынка затягивать публикацию результатов, тем самым снижая прозрачность социально значимого пенсионного рынка, полагают эксперты.

— "Почта России" ускорила свой экспресс — "Почта России" по итогам второго квартала 2018 года поднялась на четвертое место из 198 почтовых операторов в мировом рейтинге PwC по качеству оказания услуги экспресс-доставки EMS. Позиции ФГУПа в рейтинге резко выросли за последние несколько лет: еще в 2012 году "Почта России" была лишь на 140-м месте. При этом российская EMS заметно уступает другим лидерам по клиентскому сервису, а в ближайшей перспективе ее ждет усиление конкуренции с альтернативными службами доставки, отмечают участники рынка.

— "Система" обживает Cosmos — Подконтрольная Владимиру Евтушенкову АФК "Система" проведет ребрендинг своих гостиниц, объединяющих более 4 тыс. номеров. Отели начнут работать под вывеской Cosmos Hotels & More. Переход под управление крупных сетей обычно заметно улучшает операционные показатели отелей, но в случае с "Системой" вряд ли произойдет резкий рост, предупреждают консультанты.

— Сбербанк застрял в РОСТА — Сбербанк как крупнейший кредитор банкротящейся фармацевтической группы РОСТА рассчитывает вернуть часть долга за счет продажи завода по производству лекарств. Задолженность перед банком превышает 4 млрд руб. Кредитор надеется, что предприятие уйдет с торгов за 3 млрд руб. Но участники рынка считают эту цену завышенной в два раза. Кроме того, оборудование завода находится в залоге у "Нижфарма", что может добавить проблем при реализации имущества.

— Залог "Роснефти" попал под арест — Канадская золотодобывающая компания Crystallex в суде США арестовала ключевой зарубежный актив венесуэльской нефтекомпании PdVSA — американскую Citgo, 49,9% акций которой находится в залоге у "Роснефти". Канадцы требуют от Венесуэлы возврата $1,4 млрд за национализацию своих активов. Но PdVSA может попытаться убедить суд в том, что не должна отвечать за действия правительства Венесуэлы.

— Яндексу передали жалобу из Крыма — Интернет-магазин крымской косметики потребовал признать "Яндекс" монополистом в сфере контекстной рекламы. Спор начался после того, как магазин попытался разместить объявления в рекламной сети "Яндекса", которые интернет-компания не пропустила. В магазине считают, что отказ связан с крымским происхождением товаров и нарушает антимонопольное законодательство. Суд первой инстанции отклонил эти требований.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Налоговое пекло — 28 июля президент Владимир Путин поставил "согласен" на письме помощника Андрея Белоусова: тот предложил рассмотреть изъятие сверхдоходов у металлургов, горнодобытчиков и химиков – для 14 компаний увеличить налоги и получить 513,66 млрд руб. 9 августа письмо Белоусова стало достоянием гласности, а на следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил: президент согласился, чтобы эту тему проработало правительство и представило предложения с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний из списка.

— Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО — Страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами, которым пытаются противостоять уже несколько лет. Они предложили Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, то есть о происшествии. Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА). "Ведомости" ознакомились с копией документа, представитель РСА его подлинность подтвердил. Минфин, по словам его представителя, предложения получил.

— Новые санкции США могут помирить Россию с Европой — Председатель правительства России Дмитрий Медведев в пятницу первым из руководства страны высказался о готовящихся в США новых санкциях в отношении России. "Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо – это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать – экономическими, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", – заявил премьер в ходе визита на Камчатку (цитата по ТАСС). Правда, в стенограмме этого выступления на официальном сайте правительства слова об "экономических, политических, а в случае необходимости и иных методах" отсутствуют.

— Председатель СПЧ надеется на скорое освобождение Сенцова — Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с режиссером Олегом Сенцовым, который вот уже три месяца голодает в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По информации Елисейского дворца, Макрон выразил беспокойство ухудшающимся состоянием здоровья Сенцова и призвал Москву срочно найти "гуманитарное решение" этой проблемы. Он также выдвинул ряд предложений, но в чем они заключаются, Елисейский дворец не пояснил, сообщив лишь, что Путин пообещал на них отреагировать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос о Сенцове президенты затрагивали. Макрон обсуждал эту тему с Путиным и в ходе визита в Санкт-Петербург в мае.

— Россия доложила Совету Европы об усилении борьбы с незаконной прослушкой — Минюст подготовил поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности и Кодекс административного судопроизводства, предусматривающие дополнительные гарантии защиты прав человека при рассмотрении материалов о даче судебной санкции на прослушивание телефонных переговоров. Доработанный законопроект, как ожидается, будет внесен в правительство в октябре. Об этом говорится в плане действий по исполнению постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Романа Захарова, который российское правительство представило в Комитет министров Совета Европы (ход исполнения этого решения комитет, как ожидается, обсудит в сентябре).

— Курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума — Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума во время торгов в пятницу. К беспокойству инвесторов по поводу денежной политики страны добавился конфликт с США, а ослабление турецкой валюты заставило Европейский центральный банк (ЕЦБ) волноваться об устойчивости крупнейших банков Европы из-за их связей с Турцией.

— Минэкономразвития предлагает оценить сильные и слабые стороны городов — Минэкономразвития разработало новую систему оценки российских городов – индекс городского развития ("Ведомости" ознакомились с документом, его содержание подтвердил чиновник). Он должен стать унифицированным инструментом для определения проблем и приоритетов в развитии всех типов городов, говорит федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался.

— За счет чего новый руководитель PepsiCo рассчитывает удвоить темпы роста компании — Кресло президента PepsiCo пустовало больше двух с половиной лет, прежде чем год назад его занял Рамон Лагуарта, трудившийся тоже президентом, но рангом пониже – в PepsiCo Eastern Europe.

— Сбербанк стал совладельцем Михайловского ГОКа — Кипрская Sberbank Investments Limited (структура Сбербанка) стала владельцем 10% акций Михайловского ГОКа "Металлоинвеста", сообщил в пятницу, 10 августа, ГОК. Продажа акций была осуществлена по рыночной стоимости, говорят представители "Металлоинвеста" и Сбербанка. Детали сделки они не раскрывают.

— Сделок с квартирами все больше, а цены на них все меньше — За семь месяцев 2018 г. в Москве зарегистрировано 53 617 договоров долевого участия, за тот же период 2017 г. – 36 367, на 47% меньше, сообщил Росреестр. Рекорд поставлен и в июле: 8570 договоров, на 14,5% больше, чем в июне, и на 64% больше, чем в июле 2017 г.

— Погода плохо сказывается на прогнозе урожая — Российские аналитики все худшего мнения об урожае зерновых в 2018 г.: "Совэкон" ухудшил прогноз на 3,5% до 109,9 млн т, а Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и "Прозерно" – на 1% до 111,8 млн и 114 млн т соответственно. Минсельхоз США (USDA), напротив, прогноз улучшил – на 550 000 т до 104 млн т – из-за хороших видов на яровую пшеницу. USDA не учитывает Крым, там страда завершена, собрано 0,9 млн т. Российский Минсельхоз предсказывал 100 млн т, был ли прогноз пересмотрен, представитель министерства не ответил.

— Минкульт надеется взять под контроль Фонд кино — Правительство вскоре может утвердить новый устав государственного Фонда кино, рассказали "Ведомостям" три человека – в правительстве и близкие к фонду. Инициатор изменений – министр культуры Владимир Мединский, утверждают они: Минкульт и разработал проект нового устава и в июле внес его в правительство.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не надо бла-бла?— В России создадут единые правила для сервисов совместных поездок. Корреспондент "РГ" решила разобраться, что они собой представляют: удобную услугу или легкий способ незаконного заработка.

— И за борт его бросают — МОК может исключить хоккейный турнир из программы Олимпиады. "Главный вопрос, как обычно, — финансовый. НХЛ отказалась участвовать в предыдущих ОИ, посчитав, что поездка в Корею принесет скорее убытки", — объяснял "РГ" президент ИИХФ Рене Фазель.

— Куда пенсионер, туда и пенсия — До конца года Пенсионный фонд запустит опцию, позволяющую уведомлять о переезде через интернет. Сейчас в случае смены места жительства пенсионеру необходимо лично явиться в ПФР с заявлением.

— ТО ли еще будет — В Госдуму внесен проект поправок в КоАП, предусматривающий штрафы за управление авто без диагностической карты. Означает ли это, что за одно нарушение станут наказывать дважды?

— Пять берегов моря — Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали исторический документ — Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ стал результатом более чем 20-летней работы.

— Честные метры — Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками в саратовском поселке Елшанка. Люди пожаловалось, что Росреестр зарегистрировал поддельные договора страхования по долевому строительству, и в результате банкротства застройщика граждане остались без денег.

— Строиться! — Якутии в полном объеме перечислены средства для ликвидации последствий ЧС. Об этом стало известно по итогам совещания, которое глава МЧС Евгений Зиничев провел в Якутске совместно с врио главы республики Айсеном Николаевым.

— Идеи в копилку — Проекты по изучению истории, в том числе на основе онлайн-платформ, заслуживают особого внимания, считает замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. На "Территории смыслов" он обсудил проекты, предложенные участниками форума.

— В диапазоне ДВ — Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Камчатский край поставил задачу ликвидировать отставание Дальнего Востока в уровне жизни. Также премьер подчеркнул, что нацпроекты должны учитывать потребности региона.

— Доллар становится невыносим — Ответом на новые санкции США станет дальнейшее сокращение доли американского госдолга в золотовалютных резервах России и Фонде национального благосостояния. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

— Россия и Евросоюз сдали нормы ВТО — Третейская группа Всемирной торговой организации вынесла решение по иску России к Евросоюзу по "Третьему энергопакету", поданному в апреле 2014 года.

— Оружие умнеет — Объем продаж российского вооружения растет приблизительно на 11 процентов в год. И такая динамика наблюдается последние три года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Вход в ЗАГС по договору — В России предложили сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. По мнению автора инициативы, договор облегчит процесс развода и вопрос опекунства. Однако в Госдуме не поддержали это предложение.

— Цены меняются в полночь — Падение курса рубля из-за новых санкций США приведет к увеличению стоимости авиабилетов. Подорожание ожидается в среду — именно в этот день недели Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют.

— Свечи над водой — 18 лет прошло со дня гибели атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море. Погибших моряков вспоминали на всех флотах и во многих городах страны. Основные памятные мероприятия состоялись в Санкт-Петербурге, где похоронены 32 члена экипажа ракетного крейсера.

— Пассажир летит в СИЗО — Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую оценку происшествию с авиадебоширом рейса Хабаровск — Красноярск. Мужчина сначала вел себя агрессивно на борту самолета, а затем продолжил хулиганить в дежурной части аэропорта.

— Wi-Fi не полетел — Интернет на борту самолета входит в список самых важных факторов для пассажиров. По мнению экспертов, услуги предоставления Wi-Fi являются не только способом повышения лояльности, но и обеспечивают дополнительную выручку.

— Огонь, вода и танки — Игры, инициатором которых стал наш министр обороны Сергей Шойгу, прецедентов в мировой истории не знали. Завершившиеся, четвертые по счету, они лишний раз подтвердили, что ратным людям лучше меряться своим боевым мастерством на учебном полигоне, а не на поле брани.

— Когда хлеб побелеет — В России довольно быстро охладевает интерес к производству ржи — в этом году под нее отведено менее миллиона гектаров.

— Повторение лучшего — Средства на развитие инфраструктуры моногородов необходимо выделять не под конкретные инвестпроекты, а напрямую муниципалитетам. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Исламов во время стратегической сессии, посвященной развитию моногородов, которая проходила в Новокузнецке. Другой законодательной инициативой, по его мнению, может стать возврат муниципалитету, который привлек на свою территорию инвестора, налоговых отчислений, — они пойдут на развитие инфраструктуры моногорода. Такая модель уже работает в технопарках. Отметим, что за последнее время в 15 моногородах было завершено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также введены в эксплуатацию 32 объекта в рамках инвестиционных проектов.

— Диаспора атакует площадь Победы — Вялотекущие протесты против правящей Социал-демократической партией Румынии перешли в горячую фазу. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы принять участие в беспорядках, названных "бунтом диаспоры".

— Сантехники на выход — В Германии заморожены свыше 655 тысяч строительных проектов из-за отсутствия квалифицированного персонала. Прежде всего не хватает водопроводчиков, сантехников, специалистов по отоплению и кондиционированию, сообщает журнал Spiegel.

— Изнанка карнавала — Все силы правоохранителей вчера были брошены на поиски неизвестного вооруженного мужчины, устроившего в ночь на воскресенье стрельбу в неблагополучном районе Манчестера, где как раз проходил так называемый Карибский карнавал в память о мигрантах, после Второй мировой войны прибывших на Альбион на знаменитом лайнере "Виндраш". На момент подписания номера в печать предполагаемый злоумышленник пойман не был.

— Почту доставят небом — В Японии планируют использовать дроны для доставки посылок и почтовых отправлений в малонаселенные пункты. Применять беспилотники рассчитывают, в первую очередь, в сельских районах, на островах и в гористой местности с небольшим количеством жителей, сообщает издание "Асахи симбун". Министерство транспорта страны уже в августе обещает разработать необходимые для реализации проекта правила.

— Теперь не затянешься — Такого во Франции еще не было. В Страсбурге решением муниципального совета введен запрет на курение во всех шести городских парках, а также в скверах. Как обозначено в постановлении, он будет действовать в течение четырех месяцев в качестве эксперимента. Если же эту меру массово поддержит население, что скорее всего и произойдет, то она станет постоянной.

— Гиблое место — На военном заводе вблизи британского города Солсбери, известного инцидентом с отравлением Скрипалей, произошел пожар. Один человек погиб, еще один серьезно ранен.

— Не высший пилотаж — В США работник авиакомпании Horizon Air угнал из международного аэропорта Такома (Сиэтл, штат Вашингтон) турбовинтовой ближнемагистральный самолет Bombardier Q400 и через полтора часа разбился на нем. По данным местных СМИ, угонщиком оказался сотрудник наземной службы воздушной гавани 29-летний Ричард Рассел. Полиция полагает, что он погиб при крушении. Власти поспешили заверить граждан, что угон самолета не связан с терроризмом, молодой человек действовал один и имел суицидальные наклонности.

— Одумайся, Эллада — Тема резкого осложнения дипломатических отношений России и Греции в последние дни не сходит с первых полос греческих газет. Так, к примеру, в минувшую пятницу из Москвы был внезапно отозван посол Греции в РФ. Пока местные обозреватели пытаются понять, что стоит за импульсивными, эмоциональными и явно надуманными действиями официальных Афин, греческая оппозиция выразила озабоченность негативным развитием двусторонних отношений между нашими странами и потребовала от правительства Алексиса Ципраса полного отчета о причинах произошедшего.

— Шарлотсвилль помнит — Весь минувший уикэнд в городе Шарлотсвилль, штат Вирджиния, действовал режим чрезвычайного положения. Год назад здесь произошли кровавые столкновения между ультраправыми активистами и их противниками.

— Вторая жизнь Столешникова — Самую дорогую улицу России — Столешников переулок — начали покидать люксовые бренды. По мнению экспертов, ситуацию можно исправить, если собственники снизят арендные ставки и станут сдавать помещения "среднему" сегменту.

— Узник или ветеран?— В Сандармохе (Карелия) и на Соловецких островах прошел День памяти жертв ГУЛАГа. В годы Большого террора в Сандармохе были расстреляны и захоронены 5130 заключенных Беломорско-Балтийского лагеря и 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения. Захоронение обнаружено в 1997 году поисковыми экспедициями петербургского и карельского "Мемориала".

— Лихач с неба — Жители многоэтажки по улице Караная Муратова в Стерлитамаке испытали настоящий шок: прямо у них на глазах во дворе, между припаркованными автомобилями приземлился вертолет. От ветра поднялся столб пыли и в разные стороны разлетелись камни, что не на шутку напугало всех, кто оказался на улице или видел происходящее из окна. На борту винтокрылой машины марки Robinson R44 находился пилот и несовершеннолетний пассажир. После приземления пилот вышел из кабины и как ни в чем не бывало остановился поговорить, видимо, со знакомыми. Затем сел в кабину и улетел.

— Опасная "Полина" — В Астрахани по решению суда на два месяца арестованы супруги Зульфия и Игорь Рузановы, руководившие частным детсадом "Полина", в котором во время тихого часа малышей туго связывали пеленками и простынями. Деятельность образовательного учреждения приостановлена. "Поскольку дальнейшее оказание услуг может создать реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних граждан", — говорится в постановлении суда.

— Лету дали еще месяц — Синоптики пока не видят никаких признаков холодов, рассказал "Российской газете" и.о. руководителя Гидрометцентра Дмитрий Киктев. По его словам, температура в августе на большей части Европейской территории России ожидается выше нормы, в сентябре — в пределах нормы или чуть выше. В северной части Центрального федерального округа, включая Москву, выпадет больше осадков, чем положено по климату.

— Звезду прогнали с пикника — Компании начали массово отказываться от традиционных летних пикников. От развлекательного формата корпоративы перешли в формат образовательных, рассказали эксперты "РГ".

— Без лишних окон и дверей — Если в первом полугодии 2017 года в Москве на студии приходилось всего пять процентов сделок с жильем, то в первом полугодии 2018-го — уже семь. Лидируют по-прежнему однокомнатные и двухкомнатные квартиры — в сумме на них приходится 70 процентов всех сделок, но интерес покупателей к студиям растет. Эту тенденцию сложно не заметить и еще сложнее игнорировать.

— Не выловишь и рыбку — Рыбохозяйственный комплекс России нуждается в реформировании, заявил замглавы ФАС Рачик Петросян в статье, вышедшей в "Российской газете". Низкий уровень конкуренции не создает для участников рынка стимулов к повышению производительности, считает Петросян.

— Правила деления — Власти продолжают вести борьбу с теми, кто использует "дробление" бизнеса для ухода от налогов. ФНС и суды выработали четкие критерии для выявления фиктивного "разукрупнения" бизнеса.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Забивака попал в ВВП — Рост промышленного производства к декабрю разгонится до 2,5% в годовом выражении, говорится в прогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". В пользу этого говорят такие факторы, как положительная динамика добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов и напитков. Помимо этого наблюдается всплеск производства спортивных товаров, который связан с проведением ЧМ по футболу, говорится в документе. Однако у промышленного производства есть и риски замедления. Они связаны с возможной волной санкций со стороны ЕС и США.

— Ипотека замахнулась на три триллиона — Объем выдачи ипотеки по итогам 2018 года может составить 3 трлн рублей в случае сохранения стабильной макроэкономической ситуации. Это в 1,5 раза больше показателя прошлого года. С предварительной оценкой "Дом.РФ" ознакомились "Известия". Рекорд прошлого года в размере 2 трлн рублей может быть побит уже по итогам девяти месяцев. Всего за семь месяцев этого года выдано около 785 тысяч кредитов на 1,55 трлн рублей. При этом пик рефинансирования ранее выданных кредитов уже пройден, рынок растет в первую очередь за счет новых займов.

— Черное с золотом — Российский Военно-морской флот возрождает свои многовековые традиции. В нынешнем году матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы начнут получать новую парадную форму. Офицерский мундир во многом копирует форму времен Великой Отечественной войны, а некоторые ее элементы напоминают форму офицеров царского флота. По мнению экспертов, обмундирование должно меняться, сохраняя при этом вековые традиции русских военных моряков.

— Сочинение оценит компьютер – К 2030 году проверку работ в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ) можно будет полностью поручить компьютеру, рассчитывают разработчики экзаменационных материалов. К этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже ведет работу в этом направлении, рассказали в организации и подтвердили в Рособрнадзоре. По словам экспертов, создать такую систему вполне возможно. Она исключит субъективный фактор при проверке работ, но может оказаться дорогостоящей и препятствовать развитию творческого потенциала детей.

— "Мы много лет двигались к этому" — Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия — результат успешной совместной работы, говорящий о том, что в регионе достигнуто взаимопонимание в условиях непростой международной обстановки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам V Каспийского саммита в казахстанском городе Актау. По словам экспертов, конвенция, принятая после 22 лет переговоров, — большой геополитический выигрыш России. Долгое время предпринимались попытки контролировать ситуацию на Каспии со стороны США и Евросоюза. Теперь же тема закрыта: Каспийское море — зона исключительной ответственности и исключительных интересов пяти прикаспийских государств.

— Сирийский экспресс — Сирия заинтересована в закупке рельсового подвижного состава в России, заявили "Известиям" в госкомпании "Сирийские железные дороги" (СЖД). В пресс-службе СЖД подчеркнули, что РФ — основной партнер страны в восстановлении железнодорожной инфраструктуры. В российской корпорации "Уралвагонзавод", производящей ж/д технику, "Известиям" сообщили, что поставки продукции предприятия в Дамаск могут быть организованы уже в 2019 году.

— Партия Ле Пен объявила сбор — Одна из крупнейших оппозиционных французских партий "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт" — "Известия") рискует прекратить свое существование. Об этом "Известиям" заявил ее вице-президент Николя Бе. По словам политика, заморозка государственного финансирования партии свидетельствует о попытке уничтожить оппозиционное движение в стране. На днях "Национальное объединение" обратилось за финансовой помощью к своим сторонникам — в противном случае партия Марин Ле Пен рискует обанкротиться уже к концу августа.

— Tax free повышают градус — Правительство может включить алкогольную продукцию в систему tax free. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга, ведомство намерено обсудить вопрос о внесении необходимых поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время. Включить спиртное в проект tax free будет правильным шагом, который поспособствует продвижению российской продукции за рубежом, считают эксперты.

— Производственный ЗОЖ — Россияне стали меньше терять здоровье из-за работы. По итогам 2017 года уровень профессиональной заболеваемости составил 1,31 случая на 10 тыс работников, за пять лет показатель снизился почти на треть. Чаще всего вред здоровью наносят шум и вибрация на производстве, а также физические перегрузки и перенапряжение. Эксперты считают, что необходимо больше внимания уделять профилактике и совершенствовать систему страхования на производстве.

— Ума палата — В Российской академии образования идет работа по созданию дата-центра для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Эта информация нужна для оценки изменений, которые происходят в ходе развития человека. Предполагается проведение многолетних исследований. Для сбора данных разрабатывается платформа с разнообразными психологическими тестами, включающими зрительные, пространственные и другие задачи. Дата-центр создается, в частности, для оценки интеллектуального развития.

— Ночью виднее — Серию работ по анализу ночных спутниковых снимков Земли провели ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Они исследовали изображения, сделанные в инфракрасном (тепловом) диапазоне излучения. Разработанные в институте алгоритмы изучения ночных огней позволяют судить о демографических процессах на планете, прогнозировать чрезвычайные ситуации, оценивать, сколько нефти добывают на том или ином месторождении и даже обнаруживать браконьерские рыболовные суда.

— Импульс от "Кортежа" — Линейка автомобилей проекта "Кортеж", известная под маркой Aurus, стала стартовым продуктом первой в России цифровой фабрики. Для тиражирования технологии на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создан консорциум, в который вошли 50 организаций, таких как НИЦ "Курчатовский институт", "Росатом", "Ростех", "Вертолеты России", КамАЗ, "АвтоВАЗ" и в том числе двенадцать университетов. Начаты работы по созданию цифровых двойников разрабатывающихся высокотехнологических продуктов в разных областях промышленности.