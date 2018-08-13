МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Около половины россиян склонны винить в существовании такой формы оплаты труда как "серые" зарплаты государство и высокие налоги, около трети граждан возлагают вину на работодателя, жалеющего средства на уплату налогов, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как свидетельствуют результаты опроса, более половины россиян (53%) винят в существовании "серых" зарплат государство, "которое устанавливает слишком высокие налоги". Чуть менее трети опрошенных (31%) полагают, что в возникновении такой формы оплаты труда виноваты, в первую очередь, работодатели, "которые не хотят платить налоги".

Остальные респонденты затруднились сказать, какая из этих двух точек зрения им ближе.

Что касается "белых" зарплат, то большинство респондентов заявили, что получают официальные доходы.

Социологи попросили респондентов рассказать, каким образом сами они получают заработную плату. Этот вопрос задали 59% участников опроса (то есть всем, кроме 41% сообщивших, что в настоящий момент они нигде не работают). Однако результаты приведены в процентах от всех опрошенных.

Как показал опрос, 42% россиян получают "белую" заработную плату, то есть все заработанные средства им перечисляют официально. Еще 7% респондентов сообщили, что часть зарплаты получают "в конверте", а 6% получают весь заработок неофициально. Оставшиеся 4% опрошенных работников затруднились "определить цвет" своей зарплаты.

Респондентов, которые сегодня получают полностью официальную зарплату (42% опрошенных), попросили рассказать, согласились бы они на условие получать часть заработка неофициально, если бы работодатель повысил им зарплату на 10-15%.

Как оказалось, половина работников с "белой" зарплатой в этом случае согласились бы получать часть денег "в конверте", — об этом сказали 20% опрошенных (результаты приведены в процентах от всех участников опроса). А вот 18%, по их словам, не согласились бы на подобное предложение. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

ФОМ провел опрос 4-5 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.